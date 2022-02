Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, domenica 6 febbraio 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda L’amica geniale 3 (Rai 1), The Rookie (Rai 2), Che tempo che fa (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Avanti un altro pure di sera! (Canale 5), Rampage – Furia animale (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 6 febbraio, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

su Rai 1 L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Su Canale 5 Avanti un altro… Pure di Sera! ha raccolto davanti al video 2.484.000 spettatori pari all'11.6% di share.

Su Rai2 The Rookie ha catturato l'attenzione di 726.000 spettatori (2.7%) e CSI: Vegas di 819.000 (3.3%).

Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 4.2% di share.

ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa , in onda dalle 20.37 alle 22.15, ha raccolto davanti al video 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo , in onda dalle 22.18 alle 23.53, interessa a 2.464.000 spettatori con il 12.8% di share.

Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 524.000 spettatori con il 2.9% di share.

Su La7 Non è l'Arena ha segnato il 2.8% con 709.000 spettatori.

Su Tv8 Una serata Speciale è la scelta di 183.000 spettatori (0.8%)

Su Nove Terrybilmente Divagante segna l'1.8% con 403.000 spettatori.

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri:

Su Rai 1 DietroFestival sigla il 13.4% con 3.620.000 spettatori

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.113.000 spettatori con uno share dell'11.5%.

Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.285.000 spettatori (4.8%).

Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 836.000 spettatori nella prima parte (3.2%) e a 714.000 (2.6%) nella seconda.

Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 4.017.000 spettatori con il 16.1% di share.

Su La7 In Onda sigla l'1.9% con 523.000 spettatori.

sigla l’1.9% con 523.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna l’1.7% con 447.000 spettatori