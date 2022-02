Come ogni weekend ritorna l’appuntamento pomeridiano con Verissimo oggi e domani. Ospiti, gossip, novità e tante lacrime allieteranno i telespettatori. Silvia Toffanin ha preparato un ricco menù di ex gieffini come Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che rilasceranno la loro prima intervista di coppia, il chiacchieratissimo Alex Belli e la presentatrice Vanessa Incontrada. Ma vediamo meglio nel dettaglio tutte le novità che ci attendono.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 5 Febbraio

Silvia Toffanin arricchisce il salotto del suo talk show nel pomeriggio odierno con tanti graditissimi ospiti. Per il suo spazio dedicato al Grande Fratello, ospiterà finalmente Alex Belli, il grande protagonista dell'”amore libero”. L’attore ne approfitterà per mandare un messaggio a Delia Duran che sembra star rivolgendo attenzioni “pericolose” a Barù o sceglierà come sempre di stare nel mezzo per avere anche Soleil Sorge? Silvia Toffanin lo metterà all’angolo.

Torna a Verissimo anche un altro gieffino: Manuel Bortuzzo, che parteciperà questa volta con tutta la sua famiglia raccontando com’è per loro vivere accanto al figlio in questo speciale momento e i progetti futuri.

Spazio anche a Sanremo 2022 con i grandi esclusi. Ci saranno in studio i Jalisse, molto amareggiati raccontano:

“Diverse volteci siamo chiesti il perché di tutti questi ‘no’ ma stiamo ancora cercando di capire i motivi. Possiamo immaginare che ogni direttore artistico del Festival scelga il proprio cast e la sua linea artistica ma sono passati venticinque anni. Non riusciamo a capirlo”.

Avevano vinto nel 1997 con Fiumi di parole, ma da allora hanno ricevuto tantissime porte in faccia. Fiorello nella prima serata li ha citati e sbeffeggiati asserendo che fanno riti vudù e loro finalmente rispondono:

“Siamo due persone buone che non fanno quelle cose. Siamo una famiglia e siamo artigiani della musica”.

Gli ospiti di Verissimo di domenica 6 Febbraio

Domenica Silvia Toffanin ospiterà per la loro prima intervista ufficiale Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, il ragazzo è uscito dal GF lunedì perché doveva rientrare a lavoro e finalmente racconterà come ha vissuto questa prima settimana lontano dalle telecamere. Ritorneranno nel salotto di Canale 5 anche Eva Grimaldi e Carmen Russo.

Ci sarà spazio anche per Uomini e Donne con gli ex tronisti: Lorenzo Ricciardi e Andrea Cerioli saranno in compagnia delle loro compagne, rispettivamente Claudia Dionigi e Arianna Cirrincione, scelte nel programma di Maria De Filippi. Sarà intervistata anche l’ex tronista Sabrina Ghio che ha vissuto un periodo molto difficile a causa della malattia e ora è in procinto di avere il secondo figlio.

Vanessa Incontrada ci parlerà invece della nuova fiction di cui è protagonista, Fosca Innocenti, che debutterà venerdì 11 Febbraio. Sarà presente anche Romina Power ed Elisabetta Gregoraci, che presenterà in tv per la prima volta il figlio Nathan Falco.

