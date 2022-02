Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 c’è stata una piccola festa nella love boat. Infatti i vincitori della gara di quadri hanno potuto godersi un vernissage speciale nell’angolo riservato della casa. Ma è successo qualcosa che nessuno si aspetta e sta lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.

C’è stato un bacio nella love boat?

Da ore i social impazziscono per qualcosa che sarebbe successo durante i balli scatenati di ieri sera. Infatti tra i concorrenti sembra che sia scattato un bacio di un’improbabile coppia che nessuno si aspettava: Barù e Delia. Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto.

Ieri hanno festeggiato i quadri di gruppo che hanno vinto. Si sono ritrovati nella love boat a ballare tutti i “giovani” della casa: Barù, Soleil, Jessica, Alessandro, Delia, Antonio, Gianluca e Sophie. Mentre il nuovo arrivato ballava con l’influencer sembra che sia scattato un bacio tra Barù e la moglie di Alex Belli. Ecco la clip:

LA CHAOTIC ENERGY DI QUESTO VIDEO SOLEIL E GIANLUCA BALLANO MENTRE DELIA E BARÙ SI BACIANO#gfvip pic.twitter.com/QSmTVebgZn — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) February 4, 2022

Come si vede nella clip è Gianluca ad avvisare Soleil della situazione, così lei prende Delia da una parte e ci parla in spagnolo chiedendole che cosa stesse facendo. Lei risponde che stavano solo giocando, così Soleil le suggerisce di evitare perché una persona (Jessica) potrebbe restarci molto male e lei comunque deve ancora chiarire la sua situazione con Alex Belli.

La produzione non ha inquadrato l’angolo dell’eventuale bacio. Si scorgono solo i loro corpi molto vicini, ma trattandosi di un momento in cui si balla, potrebbe esser dovuto solo a quello. Delia Duran però aveva già da tempo espresso la sua preferenza per Barù all’interno della casa e anche l’altro giorno mentre ci parlava si è approcciata in modo molto fisico con lui.

Il sospetto è che o non ci sia stato del tutto questo fatidico bacio oppure la produzione voglia lanciare questa clip bomba in diretta lunedì.

Soleil parla con Jessica

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, conscia delle conseguenze di un eventuale avvicinamento fisico tra Delia e Barù, ieri sul tardi ha deciso di parlare con la princess Selassié consigliandole di guardare altrove e non solo in direzione del nipote di Costantino Della Gherardesca. Ecco le sue parole:

“Se non lo viviamo a quest’età questo fuoco! Non accontentarti del fiammifero, cerca proprio l’incendio!”

"Non accontentarti del fiammifero, cerca proprio l'incendio" Soleil ha dato l'ennesimo consiglio a Jessica per il suo bene, per il valore che ha di donna: non accontentarsi e di cercare l'amore che la fa volare alto.

Un discorso commovente e perfetto ❤#gfvip #solearmy #jessvip pic.twitter.com/slB02ZXttN — Soleilandia 💐 (@Soleilandia) February 5, 2022

Che cosa succederà nelle prossime ore? Si avrà finalmente una conferma o una smentita su questo fatidico bacio? E in quel caso Jessica finalmente metterà un punto alla sua cotta per Barù?