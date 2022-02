Sabato 19 febbraio si disputerà la partenza in linea femminile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali 2022. Tra le protagoniste della prova ci sarà anche la nostra Francesca Lollobrigida, in forma smagliante agli ultimi Campionati Europei di Heerenveen, dove ha conquistato due medaglie di bronzo nei 3.000 e 1.500 metri.

Risultati che possono essere definiti come la ciliegina sulla torta di una stagione da record per l’atleta romana, pronipote della celebre attrice Gina Lollobrigida. Ai due bronzi vinti agli Europei in Olanda, si vanno ad aggiungere infatti i due ori in Coppa del Mondo a Calgary e un altro bronzo in Polonia. Francesca dunque non si nasconde più: c’è anche lei tra le atlete che ambiscono a una medaglia pesante ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la partenza in linea femminile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la prova partenza in linea femminile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022?

La partenza in linea femminile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario sabato 19 febbraio alle 10:00 (ora italiana).

Dove vedere la partenza in linea femminile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara di pattinaggio di velocità con protagonista la nostra Francesca Lollobrigida sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vederla anche tramite la diretta garantita da Eurosport, visibile sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

In una recente intervista rilasciata a Elle, la pattinatrice romana ha confermato che si presenterà ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 per gareggiare su quattro distanze, con l’ambizione di essere competitiva in tutte le gare. Sulla carta comunque, le chance maggiori di vittoria sono collegate alla mass start (l’altro nome con cui viene conosciuta la prova della partenza in linea) in programma il penultimo giorno della rassegna olimpica.

Dove vedere la partenza in linea femminile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della partenza in linea femminile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratis sulla piattaforma RaiPlay. Se si è interessati a seguire il live streaming integrale dell’evento, i servizi di riferimento sono Eurosport Player e Discovery Plus. In alternativa, per seguire la prova tramite la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, è possibile scegliere anche Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Vi salutiamo con il calendario completo delle gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022.