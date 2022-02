Venerdì 11 febbraio si disputerà la prova dei 10.000 m maschili di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022. Le speranze azzurre di conquistare una medaglia sono riposte tutte su Davide Ghiotto, pattinatore di velocità su ghiaccio originario di Altavilla Vicentina. Rispetto a quattro anno fa, quando ai Giochi Olimpici di Pyeongchang non riuscì ad andare oltre il diciannovesimo posto nei 5.000 metri e la dodicesima piazza nei 10.000 metri, l’atleta vicentino punta a raggiungere un obiettivo importante: tornare a casa con una medaglia olimpica al collo. Non sarà semplice, vista la concorrenza, ma le qualità ci sono, come ha dimostrato nelle ultime sue uscite.

Nel mese di dicembre, Davide Ghiotto è riuscito a conquistare il terzo posto in Coppa del Mondo nella prova Team Pursuit disputata a Salt Lake City insieme ai compagni Michele Malfatti e Andrea Giovannini, per poi ripetersi sette giorni dopo a Calgary nei 5.000 metri, dove è arrivato in seconda posizione.

Di seguito tutto quello da conoscere sull’orario e dove vedere i 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la prova dei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022?

La gara dei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario venerdì 11 febbraio alle 9:00 (ora italiana).

Dove vedere i 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

L’evento di pattinaggio di velocità con protagonista il nostro Davide Ghiotto sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2. Tutti coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno nei prossimi giorni un abbonamento Sky potranno seguire la gara anche tramite la diretta offerta da Eurosport, visibile sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

A conferma dell’ottimo periodo di forma attraversato, agli Europei 2022 di Heerenveen il pattinatore di velocità sul ghiaccio ha conquistato una medaglia di bronzo nella specialità Team Pursuit insieme ad Andrea Giovannini (che alle Olimpiadi sarà tra i protagonisti della prova mass start) e Michele Malfatti.

Dove vedere i 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

La diretta streaming dei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente su RaiPlay. Se non vi volete perdere nemmeno un secondo dell’evento, rivolgetevi ai servizi streaming Eurosport Player e Discovery Plus, gli unici a trasmettere integralmente tutte le gare di Beijing 2022. In alternativa, per seguire la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 fate affidamento ai servizi Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

