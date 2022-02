Sabato 19 febbraio si disputerà la partenza in linea maschile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali 2022. La Nazionale italiana può contare sull’alfiere Andrea Giovannini, tra i migliori interpreti della specialità a livello internazionale. C’è anche il suo nome, insieme a quello della collega Francesca Lollobrigida, tra i candidati a vincere una medaglia ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino. L’impresa non sarà semplice ma non è nemmeno così impossibile.

Agli ultimi Europei di Heerenveen, in calendario lo scorso mese di gennaio, Andrea Giovannini ha preso parte alla prova della partenza in linea maschile piazzandosi al quinto posto assoluto, mancando di poco l’approdo in zona medaglie. Il pattinatore azzurro ci riproverà a Beijing 2022, dove l’obiettivo è di dare tutto senza avere rimpianti una volta tagliato il traguardo.

A seguire tutte le informazioni sull’orario e dove vedere la partenza in linea maschile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la partenza in linea maschile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022?

La partenza in linea maschile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 è in programma sabato 19 febbraio alle 9:30 (ora italiana).

Dove vedere la partenza in linea maschile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La prova di pattinaggio di velocità che vedrà impegnato il nostro Andrea Giovannini sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno seguire l’evento anche su Eurosport collegandosi ai canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

Oltre al quinto posto nella gara mass start (l’altro nome con cui viene chiamata la partenza in linea), sempre agli Europei 2022 di Heerenveen in Olanda il pattinatore originario di Trento classe 1993 ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova Team Pursuit insieme ai connazionali Davide Ghiotto e Michele Malfatti. La speranza è che il bronzo ottenuto agli ultimi Campionati Europei sia di buon auspicio per Beijing 2022.

Dove vedere la partenza in linea maschile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della partenza in linea maschile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Chi vuole seguire l’evento attraverso la diretta integrale, per non perdersi nemmeno un secondo della prova, può fare affidamento sui servizi Eurosport Player e Discovery Plus. In alternativa, rimane la diretta streaming dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere in maniera più approfondita il programma completo, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali 2022.