Biagio D’Anelli ieri è stato al Grande Fratello Vip 6 per una sorpresa a Miriana Trevisan. Dopo la diretta di lunedì hanno dormito insieme nella love boat e si sono scambiati romantiche promesse d’amore. Ma c’è qualcuno che non crede minimamente a quanto dice il talent scout.

Arianna David accusa Biagio

A Mattino 5, l’approfondimento diurno di Canale 5, è intervenuta la modella e conduttrice Arianna David scagliandosi contro Biagio D’Anelli, reo di star prendendo in giro l’ex di Non è la Rai. La donna ieri ha dichiarato di conoscere molto bene l’uomo ed essere sua amica. Ma il concorrente ha smontato la sua millantata amicizia e ha dichiarato di aver intenzioni assolutamente serie con la soubrette e non aver alcun bisogno di ricercare la fama. Ecco le sue parole:

“Non sono andato subito nel letto di Miriana, dovevo dormire con Gianmaria. Poi lui litigò con Jessica e io mi trovai a letto con Miriana se hai visto la puntata del Grande Fratello. Io sono dieci anni che lavoro in questa grande televisione come opinionista e a differenza di altri concorrenti che vanno al GF dopo anni di luci spente, io non ho bisogno di tutta questa visibilità. Ringrazio il Grande Fratello perché adoro quella famiglia, ma sono 10 anni che sto qua!”

Biagio e Miriana, sarà vero amore? Arianna David ha le idee chiare#Mattino5 pic.twitter.com/ezHRyRBaho — Mattino5 (@mattino5) February 2, 2022

Il passato di Biagio

Ma l’opinionista non si ferma e continua ad attaccare il compagno della Trevisan:

“Hai cavalcato 10 anni su storie che non sono mai esistite”.

Il clima in studio si fa rovente e Biagio D’Anelli si arrabbia moltissimo.

Arianna David VS Biagio D'Anelli: scoppia la polemica a #Mattino5 per la sua storia con Miriana pic.twitter.com/B3X4I7BuvC — Mattino5 (@mattino5) February 2, 2022

Il discorso vira sulla relazione con l’ex fidanzata, lasciata in diretta televisiva. L’uomo confessa di averlo fatto in questo modo per dare maggiori certezze a Miriana:

“Le ho dimostrato di non voler fare amori liberi, ma di voler fare le cose in maniera seria…”

In studio il clima è piuttosto acceso e Federica Panicucci è dovuta intervenire più volte per sedare gli animi. La verità sulla storia tra Biagio e Miriana la si scoprirà solo quando lei uscirà dalla casa, fino ad ora lui sta mantenendo un comportamento impeccabile.