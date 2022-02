L’attesa è, ormai, finita. Questa sera, martedì 1° febbraio andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus è pronto a salire sul palco dell’Ariston per ricoprire il ruolo di conduttore, per la terza volta consecutiva, della competizione canora più attesa dell’anno. Scopriamo, dunque, chi saranno gli ospiti di questo primo appuntamento, i cantanti che si esibiranno e in quale ordine lo faranno.

Ornella Muti e Fiorello nella prima serata del Festival di Sanremo 2022

L’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo prevede la partecipazione di 25 cantanti in gara. Essi si esibiranno, come al solito, con brani assolutamente inediti, per aggiudicarsi il titolo di vincitore o vincitrice di questa competizione canora. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 20:40 su Rai 1.

Alla guida ci sarà Amadeus, il quale sarà accompagnato da co-conduttrici sempre diverse. Per la prima serata del Festival vedremo che al fianco del conduttore ci sarà Ornella Muti. Le anticipazioni, inoltre, rivelano che anche Fiorello salirà sul palco dell’Ariston per dare luogo sicuramente a qualche divertente siparietto insieme al suo collega e amico di una vita Amadeus.

Gli ospiti e i cantanti in gara stasera

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, sul palco verrà dato spazio ai Maneskin, i campioni uscenti del Festival di Sanremo 2021. Questi giovani ragazzi sono riusciti a farsi molto strada in poco tempo, sta di fatto che sono usciti anche da campioni all’Eurovision Song Contest. Inoltre, tra gli altri ospiti della prima serata di Sanremo sono attesi anche i Meduza.

In merito ai cantanti in gara, invece, stasera si esibiranno 12 artisti. Essi sono i seguenti e sono elencati anche in ordine di uscita e con i rispettivi brani con i quali gareggeranno:

Gianni Morandi con Apri tutte le porte

Noemi con Ti amo non lo so dire

La Rappresentante di Lista con Ciao ciao

Giusy Ferreri con Miele

Dargen D’Amico con Dove si balla

Achille Lauro con Domenica

Rkomi con Insuperabile

Mahmood e Blanco con Brividi

Michele Bravi con Inverno dei fiori

Ana Mena con Duecentomila ore

Massimo Ranieri con Lettera di là del mare

Yuman con Qui e ora