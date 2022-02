Ornella Muti è la prima co-conduttrice di Amadeus in questa edizione del Festival di Sanremo 2022. L’attrice si è sempre contraddistinta per il suo essere estremamente anticonvenzionale e fuori dalle righe e, in effetti, anche in questa circostanza ha esternato le sue peculiarità. La donna, infatti, ha sollevato una vera e propria polemica a causa di alcuni post nei quali si vedono palesemente delle foglie di marijuana. Scopriamo che cosa è accaduto.

I riferimenti alla marijuana di Ornella Muti

In queste ore, sul profilo Instagram di Ornella Muti si sta creando una vera e propria polemica. Tutto è cominciato nel momento in cui l’attrice ha mostrato una foto in cui sono inquadrate lei e sua figlia Naike mentre sono in un hotel a Sanremo, per prepararsi al Festival della canzone italiana. Ad ogni modo, a creare molto sgomento sono degli accessori sfoggiati sia dall’attrice sia da sua figlia nei quali sono raffigurate delle foglie di marijuana.

Subito dopo la pubblicazione di tale scatto, gli utenti del web si sono scatenati con i commenti volti a comprendere quale provocazione si celasse dietro questo gesto. Secondo molti, il motivo risiede nel fatto che sia Ornella sia sua figlia siano delle fervide sostenitrici della legalizzazione di tale tipo di droga leggera. Proprio per tale ragione, le due starebbero facendo di tutto per portare tale concetto anche in un programma così importante e seguito come il Festival di Sanremo.

Silenzio assoluto prima di Sanremo

Ad ogni modo, Ornella Muti non è affatto intervenuta per dare motivazioni relative al suo gesto, tuttavia, ha continuato a seguire la sua strada imperterrita. Nello specifico, infatti, l’attrice ha continuato a pubblicare delle foto e dei video all’interno dei quali ha fatto di tutto per mettere in mostra oggetti al cui interno ci fossero le foglie di marijuana. In particolar modo, ha indossato collane e orecchini recanti questo simbolo.

Sua figlia Naike specialmente si è soffermata a fare delle inquadrature piuttosto esplicite volte a mette in evidenza la marijuana. Al momento, però, come già detto, la diretta interessata non ha voluto fornire alcuna spiegazione a riguardo. Per tale ragione, non ci resta che attendere l’inizio del Festival per vedere se l’argomento verrà menzionato anche sul palco dell’Ariston.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)