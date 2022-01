Amadeus tra pochissimi giorni aprirà il sipario per la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Si tratta della terza consecutiva per lo showman. Il conduttore ha accettato ancora di fare da padrone di casa al Festival della canzone italiana e promette grandi sorprese. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha detto che ha accettato soprattutto perché voleva tornare con il pubblico in presenza. Poi è stato incoraggiato molto dalle dimostrazioni di affetto di cantanti e discografici.

La nuova edizione del Festival di Sanremo 2022

Tra le novità della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022 introdotte da Amadeus c’è la co – conduzione con 5 donne. Inoltre, vi saranno anche super ospiti e un cast di pura eccellenza. Le donne protagoniste del Festival insieme ad Amadeus saranno: Lorena Cesarini, Ornella Muti, Drusilla Foer, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta. Amadeus ha fatto sapere che questa scelta è il suo modo per rendere omaggio al mondo del cinema, del teatro e della fiction che hanno sofferto molto a causa della pandemia.

Le 5 donne di Amadeus

Alcune di queste attrici Amadeus ha detto che “neppure le conosceva” personalmente, però ha avuto parole positive per ognuna di loro. Si parte con la prima serata col nome iconico di Ornella Muti, per poi passare a Lorena Cesarini della serie Suburra. La terza sera sarà madrina Drusilla Foer, autrice del libro “Tu non conosci la vergogna” e attrice teatrale. Il venerdì Maria Chiara Giannetta della serie Blanca e Sabrina Ferilli, infine, in chiusura.

Il cast selezionato da Amadeus

Quest’anno il cast del Festival di Sanremo 2022 selezionato da Amadeus è da brividi. Lo stesso Amadeus ha detto:

“È il cast forse fra i più belli di sempre: ci sono tanti nomi che messi insieme, hanno vinto un sacco di Festival e venduto milioni di dischi”.

Sulle critiche negative su AnaMena invece, ha detto che è giusto che ci siano artisti stranieri in gara che cantano in italiano come fu per Luis Miguel nel 1985. Ora resta solo da capire se Fiorello sarà la sua “spalla” nelle serate del Festival di Sanremo oppure no.