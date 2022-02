Fiorello è arrivato a Sanremo ieri e sta già conquistando tutti tra gag e battute esilaranti. Ma un alone di mistero lo circonda. Infatti non si sa quando presenzierà e non ha nessuna intenzione di specificarlo. Le sue saranno incursioni a sorpresa. Ce ne sarà almeno una, ma probabilmente saranno due.

Fiorello al Tg 1

Amadeus da giorni bussava ad una porta. Ieri era il suo terzo e ultimo tentativo. Finalmente la porta si è aperta e di fronte al presentatore si è palesato il suo collega in accappatoio e bigodini in testa. Amadeus contento gli dice: “Ma allora è vero che sei arrivato! Facciamo Sanremo insieme“.

Fiorello ha finto di essere sorpreso e dopo aver saputo il giorno in cui ci sarà il Festival ha esclamato:

“Porca miseria, ma io parto dopodomani. Ma scusami un attimo, queste cose qua non me le puoi dire prima? Vai al Tg 1 e dì qualcosa perché ste cose la gente non le sa!”

Il collega ha retto il gioco e altrettanto sorpreso ha risposto:

“Ma come è da un mese che io ti cerco qui!”

Fiorello lo liquida fingendosi occupato a “inaugurare una serra” e Amadeus felice ed esaltato chiude il collegamento dicendo: “È qui! Finalmente è qui!”

