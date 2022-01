Soleil Sorge ha patito tantissimo gli ultimi avvenimenti all’interno della casa. Da quando è arrivata Delia Duran poi la situazione per lei è peggiorata. Non solo deve rapportarsi tutti i giorni con la persona che le ricorda Alex Belli e quello che c’è stato tra loro, ma è stato sviscerato in lungo in largo cos’hanno fatto o meno, tra accuse, insinuazioni e cambi di barricate. Ha perso Manila Nazzaro e quasi tutta la casa non la sopporta.

Se non fosse immune, sarebbe in nomination e lei lo sa bene. Sa che Sonia Bruganelli l’ha salvata dall’ennesimo televoto. Ha accumulato stress e tensione che ora stanno sfociando in attacchi di panico. L’ultimo si è verificato stanotte. La ragazza è rientrata in camera da letto in lacrime dopo aver chiesto assistenza in confessionale.

L'attacco di panico di Soleil:

In piena notte.

Senza svegliare Davide è andata in confessionale.

È rimasta 2 ore chiusa lì.

È ritornata a letto.

Lo abbiamo saputo oggi pom. A buon intenditor…#GFVIP — Luce (@Luce16905430) January 26, 2022

La decisione di Soleil

Soleil quest’oggi ha richiesto di parlare con il suo agente perché ha intenzione di lasciare la casa. Non regge più questa situazione e non è quello per cui è andata a fare il Grande Fratello, per dirla come Alex Belli, non è il suo “game”. La produzione sta facendo il possibile per stare vicina all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in questo momento e impedirle di prendere una decisione affrettata, ma lei ne ha anche già parlato con i pochi compagni di avventura con cui ha un dialogo.

"Sono venuta a fare altro qui, no a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare." 💔 Sole quale sia la tua decisione, noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti ❤#Gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/DPWuDiqhKP — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) January 26, 2022

Come per Manuel Bortuzzo che ha impiegato un mesetto circa prima di uscire, anche per Soleil Sorge non sarà immediato, a meno che non sia lei ad aprire la porta rossa in autonomia. Ma in quel caso sicuramente potrebbe avere dei problemi per il contratto che ha firmato. Bisognerà capire in queste cose se riuscirà a gestire la situazione, ricevendo l’opportuno supporto psicologico, e resistere per quest’ultimo periodo, oppure se crollerà definitivamente.

Intanto il popolo di Twitter si divide tra chi gioisce per quella che viene considerata una “debacle” finale e chi invece la sostiene o cerca di avere oggettività nell’osservare le dinamiche tossiche che si sono create all’interno della casa nei suoi confronti.

Mi dispiace per Soleil, francamente ha fatto e detto meno di altre persone in quella casa, ma lei è ridondante, lo fa apertamente e non in sordina e allora diventa la stronza assoluta. TUTTE hanno avuto parole TERRIBILI e comportamenti TOSSICI, ma loro fanno BRANCO, lei no#gfvip — Regina Phalange (@Regina_plah) January 26, 2022

