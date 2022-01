Sabato 15 e domenica 16 gennaio, su Canale 5, torna Verissimo con una nuova doppia puntata settimanale. Le anticipazioni ufficiali ci rivelano i nomi degli ospiti che parteciperanno alle prossime due puntate.

A seguire i nomi di tutti gli ospiti che prenderanno parte al rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin nei due appuntamenti in onda nelle giornate di sabato e domenica.

Verissimo, gli ospiti delle puntate di sabato 15 e domenica 16 gennaio

Gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato saranno Andrea Iannone, Alvise Rigo, Simona Branchetti, Susanna Galeazzi, Roberta Floris, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e Ambra Sabatini.

Nell’appuntamento di domenica invece Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto televisivo Paolo Bonolis, Riccardo Cocciante, Arisa e Dayane Mello.

Nella lista di ospiti annunciata nel comunicato Mediaset figurano ben tre ex concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle: l’ex pilota MotoGP Andrea Iannone, l’ex rugbista e oggi modello Alvise Rigo, e la cantante Arisa, vincitrice dello show del sabato sera di Rai 1 in coppia con l’ex ballerino di Amici Vito Coppola.

Oltre a Iannone e Alvise Rigo, nella giornata di sabato Verissimo festeggerà i 30 anni del Tg5 ospitando tre dei volti più amati del telegiornale: Simona Branchetti, che da prima di Natale ha preso il timone di Pomeriggio 5 sostituendo temporaneamente Barbara d’Urso, Susanna Galeazzi e Roberta Floris.

Spazio anche ai due ex gieffini Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che aggiorneranno il pubblico sull’imminente nascita del loro primo figlio.

Sempre sabato, la Toffanin avrà il piacere di intervistare Ambra Sabatini, vincitrice dei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Quella di domenica sarà un’altra puntata scoppiettante. Subito dopo la fine di Amici, Verissimo proporrà l’intervista a Paolo Bonolis, che dopo essere ritornato ad allietare il pubblico di Canale 5 nella fascia del pre-serale, dal 16 gennaio tornerà in onda in prima serata con Avanti un altro pure di sera.

Infine, gossip assicurato con le ultime due ospiti, Arisa e Dayane Mello: per la prima immaginiamo che non mancheranno alcune domande sulla relazione con il ballerino Vito Coppola una volta terminata l’esperienza di Ballando con le stelle, mentre la seconda dovrebbe rivivere l’emozione dell’incontro andato in scena la settimana scorsa al Grande Fratello Vip con Soleil Sorge.