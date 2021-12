Mediaset ha appena diffuso informazioni molto interessanti per quanto riguarda i palinsesti di Canale 5 inerenti i primi tre mesi dell’anno prossimo. Da gennaio a marzo 2022, infatti, assisteremo a dei cambiamenti alquanto importanti per quanto riguarda soprattutto le serate della quinta rete. Scopriamo tutto quello che cambierà.

I palinsesti di Canale 5 del lunedì e del martedì

Giunti a questo periodo dell’anno Mediaset aggiorna sempre i suoi palinsesti. Cambiamenti degni di nota sono stati decisi per quanto riguarda le serate di Canale 5. Tra le modifiche più interessanti vi è, soprattutto, lo spostamento di uno dei giorni di messa in onda del Grande Fratello Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini resta confermato per quanto riguarda la storica messa in onda del lunedì sera.

Per tale giorno della settimana, infatti, almeno fino a marzo dell’anno prossimo non ci saranno cambiamenti. La serata del martedì, invece, sarà dedicata all’intrattenimento basato sul calcio. In assenza di partite relative alla Coppa Italia e alla Champions League, però, Mediaset provvederà a mandare in onda dei film di vario genere, in modo da riuscire a soddisfare le esigente e i gusti di tutta la platea di telespettatori.

La programmazione degli altri giorni della settimana

La serata del mercoledì, invece, non sarà più dedicata alle fiction, così come è accaduto per questi mesi. In tale giorno Publitalia non è stata ancora molto chiara in merito a ciò che verrà trasmesso. Quello che si sa è che mercoledì 12 gennaio andrà in onda la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Il giovedì, invece, verrà destinato alla messa in onda del doppio appuntamento del GF Vip. Il reality show, dunque, si appresta a lasciare libero il venerdì sera per approdare al giorno prima. Ebbene, ma cosa verrà trasmesso nel quinto giorno della settimana? Stando a quanto emerso, questo sarà il giorno dedicato alle fiction.

Mediaset ha in programma la messa in onda di tre nuove serie tv. La prima sarà Più Forti del Destino, che vede come protagoniste Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Loretta Goggi. A seguire, poi, ci sarà Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca e, infine, Viola come il Mare con Can Yaman e Francesca Chillemi. Il sabato sera, invece, sarà occupato da Maria De Filippi con la nuova stagione di C’è Posta per te e poi con il serale di Amici. Nella fascia preserale, infine, resta confermato Avanti un altro con Paolo Bonolis.