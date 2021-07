Dopo la vittoria dello scudetto, l’Inter si presenta alla stagione 2021-2022 di Serie A come la favorita numero uno per la conquista del secondo titolo consecutivo. Ci sono però diverse novità rispetto all’ultimo campionato, una su tutte l’addio del condottiero Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Nazionale italiana ha deciso di lasciare la guida tecnica nerazzurra, non trovando l’accordo con la società per proseguire insieme anche quest’anno.

Alla base della decisione del mister, la volontà della società cinese di fare cassa vendendo almeno uno dei pezzi pregiati della rosa. La scelta è ricaduta sull’esterno brasiliano Hakimi, uno degli artefici della marcia trionfale della passata stagione, ceduto al Paris Saint Germain per 60 milioni di euro. Dovrebbe invece restare confermata la coppia d’attacco titolare della passata stagione, composta dal bomber belga Lukaku e dal “Toro” Martinez, quest’ultimo reduce dal successo in Copa America con la sua Argentina nella finale contro il Brasile.

L’altra novità è chiaramente in panchina: la dirigenza interista ha scelto di affidare la panchina della squadra a Simone Inzaghi che, dopo i tanti anni trascorsi alla guida della Lazio, ha finalmente l’occasione di mettersi in gioco in un club di prima fascia. Oltre allo scudetto, i nerazzurri saranno protagonisti anche in Champions League e nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Quando gioca l’Inter? Date, orari e broadcaster di tutte le partite della Serie A 2021-2022

Di seguito trovi le date, gli orari e il broadcaster di tutte le partite dell’Inter per la stagione di Serie A 2021-2022.