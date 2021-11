Avanti un altro si prepara a riaprire i battenti. Il programma condotto da Paolo Bonolis, con la complicità di Luca Laurenti, tornerà in onda a partire da gennaio 2022 su Canale 5 sempre al solito orario. Stando a quanto emerso sul web, però, pare che ci saranno delle grandi novità, specie per quanto riguarda il cast. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Le novità della prossima edizione di Avanti un altro

A partire da gennaio 2022 Gerry Scotti, con il suo Caduta libera, lascerà il posto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti con i nuovi appuntamenti di Avanti un altro. Il quiz show preserale tornerà in onda dopo le festività natalizie per regalare ai telespettatori tanti momenti di ilarità e di divertimento. Ad ogni modo, la nuova stagione del programma si prospetta ricca di cambiamenti.

Il primo in particolare dovrebbe riguardare una new entry tra i personaggi dello show. Nello specifico, pare che si aggiungerà Marco Giusti. Il critico cinematografico sarà specializzato nel sottoporre domande ai vari concorrenti inerenti il cinema. Il salottino di Miss Claudia, dunque, si prepara ad accogliere anche questo nuovo protagonista.

Quando e dove vedremo Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Ad ogni modo, a partire dal prossimo anno andranno in onda anche alcune puntate inedite di Avanti un altro che sono state registrate nel 2020. Nello specifico, si tratta degli appuntamenti che sarebbero dovuti andare in onda nel periodo di piena pandemia. In tale occasione, la rete decise di sospendere la messa in onda del quiz show, anche se le puntate fossero già state registrate, per scelta editoriale dell’azienda.

Luca Laurenti e Paolo Bonolis, poi, torneranno anche in onda in prima serata con sette appuntamenti di Avanti un altro! Pure di sera. Intanto, Paolo Bonolis sarà sul piccolo schermo durante la nuova stagione di C’è Posta per te. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di ospitare il collega nella sua trasmissione serale.