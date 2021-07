La Juventus, per una volta, non parte come favorita per la vittoria del campionato di Serie A, alla luce del deludente quarto posto conquistato nell’ultima stagione contrassegnata dalla gestione Pirlo. La qualificazione arrivata in extremis, e il successo in Coppa Italia, non sono bastati al “Maestro” per evitare l’esonero. Al suo posto è tornato Massimiliano Allegri, assente dalla Continassa dalla stagione 2018-2019, al termine della quale la dirigenza bianconera scelse di sostituirlo con Maurizio Sarri, con la convinzione che la squadra potesse esprimersi al meglio in Champions League e lottare per un successo europeo.

I risultati delle due stagioni successive non sono però stati in linea con le aspettative del club bianconero, da qui la decisione di affidarsi di nuovo a mister Allegri per l’annata 2021-2022. Il primo obiettivo sarà quello di tornare a dettare legge in Italia, dopo la mancata vittoria nell’ultimo campionato. E se è vero che il tecnico livornese ha il cosiddetto phisique du role per ambire a un ritorno al successo immediato, è altrettanto vero che le altre rivali non staranno a guardare.

Ce la farà la Juve a detronizzare l’Inter, senza per questo trascurare squadre come Milan, Napoli e Atalanta?

Quando gioca la Juventus? Date, orari e broadcaster di tutte le partite della Serie A 2021-2022

Di seguito trovi le date, gli orari e il broadcaster di tutte le partite di quando gioca la Juve nella stagione di Serie A 2021-2022.