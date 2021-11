Mediaset ha deciso di apportare nuovi cambiamenti alla programmazione di Canale 5. A partire da sabato 27 novembre, infatti, la soap opera spagnola Una Vita cambierà orario e girono di messa in onda. Essa, infatti, verrà trasmessa anche con un appuntamento speciale nel fine settimana. Scopriamo tutto quello che è emerso e la natura di queste modifiche.

Come cambia la programmazione di Una Vita e del sabato pomeriggio

A partire dal 27 novembre Una Vita cambierà programmazione. La serie spagnola, infatti, andrà in onda anche in questo giorno della settimana ad un orario del tutto diverso dal solito. In particolare, prenderà il posto della soap opera turca Love is in the air, la quale pare non stia brillando dal punto di vista degli ascolti, almeno nella puntata del sabato pomeriggio. Lo share, infatti, non riesce a superare i 12 o massimo 13 punti percentuali.

Ad ogni modo, tornando ad Una Vita, la soap andrà in onda anche di sabato a partire dalle ore 15:40 fino alle 16:30. La programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5, dunque, sarà caratterizzata dalle seguenti modifiche a partire da sabato prossimo:

alle 13:40 resta confermato l’appuntamento con Beautiful, che andrà in onda con il consueto appuntamento settimanale della durata di circa 20 minuti;

che andrà in onda con il consueto appuntamento settimanale della durata di circa 20 minuti; in seguito è prevista la messa in onda del programma di Anna Tatangelo, Scene da un matrimonio , che sta dando molte soddisfazione ai piani alti di Mediaset;

, che sta dando molte soddisfazione ai piani alti di Mediaset; successivamente sarà la volta di Una Vita , con appuntamento speciale dalle 15:40 alle 16:30;

, con appuntamento speciale dalle 15:40 alle 16:30; poi sarà dato spazio a Verissimo, programma condotto egregiamente da Silvia Toffanin.

I motivi della scelta e spoiler sulla soap opera spagnola

La scelta di apportare questa modifica al palinsesto di Canale 5 è risieduta forse nel fatto che la rete non era soddisfatta del traino che Love is in the air dava a Verissimo. Sostituendo la soap opera turca con quella spagnola, dunque, si spera che risalgano gli ascolti generali della rete. Ad ogni modo, la programmazione della soap con protagonisti Eda e Serkan terminerà di venerdì.

In merito alle anticipazioni di Una Vita, nella puntata che verrà trasmessa questo sabato vedremo che Sabina proverà in tutti i modi a compromettere il rapporto tra Miguel e Annabel. Tuttavia, quest’ultima scoprirà le vere intenzioni della donna e non esiterà ad avere un confronto diretto con lei in cui le dirà tutto quello che pensa e come ha intenzione di agire.