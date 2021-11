Il 2022 si prospetta un anno ricco di novità e di cambiamenti per quanto riguarda la programmazione Mediaset. Canale 5 si appresta a vivere molteplici novità tra cui, ad esempio, la possibile chiusura di Pomeriggio 5 e la cancellazione di Una Vita. Ad ogni modo, ci sarà spazio di nuovo per alcuni reality show. Scopriamo tutto quello che è emerso nel dettaglio.

Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset

La programmazione Mediaset della stagione 2022 si prospetta alquanto interessante. Tra gli argomenti maggiormente degni di nota c’è il fatto che Barbara D’Urso potrebbe sparire completamente dai palinsesti. I rapporti tra Lady Cologno e la rete di Pier Silvio Berlusconi si sono parecchio inaspriti, ne è una prova la cancellazione di Live non è la D’Urso e Domenica Live. Alla donna, infatti, è stato lasciato solo lo spazio pomeridiano con Pomeriggio 5, che peraltro è stato fortemente ridimensionato.

Ad ogni modo, il contratto tra la conduttrice e Mediaset è in vigore fino a dicembre 2021 e, almeno per il momento, non si sa se verrà rinnovato oppure no. Considerando gli ascolti non proprio soddisfacenti del programma pomeridiano, però, ci sono ottime ragioni per credere che il contratto non verrà rinnovato. Al momento, però, non vi è nessuna conferma in merito.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Via Una Vita, torna l’Isola dei famosi

Del tutto sicura, invece, è la cancellazione di Una Vita. La soap opera spagnola giungerà al termine dell’edizione il prossimo anno. Molto probabilmente, la soap resterà in programmazione fino all’estate, o al massimo l’autunno, del 2022. Successivamente, poi, si scoprirà che cosa andrà in onda al suo posto nella fascia pomeridiana che va dalle 14:10 alle 14:45.

La prossima stagione televisiva, però, si prepara ad accogliere anche il ritorno di alcuni reality show come ad esempio l’Isola dei famosi. In un primo momento si era pensato che il programma sarebbe stato sostituito da La Talpa, condotto da Paola Perego. Ad ogni modo, pare che Mediaset abbia deciso di andare sul sicuro, sta di fatto che in primavera dovrebbe tornare il consueto appuntamento con il reality show incentrato sulla sopravvivenza di Ilary Blasi.