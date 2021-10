Mediaset sta continuando a diffondere aggiornamenti in merito alla programmazione dei prossimi mesi di Canale 5. Stando a quanto emerso, Barbara D’Urso e Maria De Filippi devono prepararsi a prendersi una bella pausa dal mondo della televisione. I loro programmi, infatti, verranno sospesi a dicembre. Scopriamo i motivi e quando ritorneranno.

La sospensione di Uomini e Donne e Amici

La programmazione Mediaset dei prossimi mesi è ricca di novità. Quelle più interessanti riguardano le sospensioni dei programmi di Barbara D’Urso e Maria De Filippi. In merito a quest’ultima, infatti, da metà dicembre più o meno si interromperanno le messe in onda di Amici e di Uomini e Donne.

Il motivo sembra risiedere essenzialmente nel fatto che l’azienda pare abbia deciso di dare maggiore priorità ai film natalizi che possano intrattenere il pubblico da casa e trasmettere una maggiore area di festività. I due programmi, dunque, torneranno regolarmente in onda, sempre ai soliti orari, a partire da gennaio, quando le feste saranno completamente trascorse.

Lo stop di Pomeriggio 5 e Verissimo e altre novità

Questi non sono gli unici programmi a subire una sospensione. Anche Pomeriggio 5, infatti, andrà in “vacanza” per un paio di settimane. Barbara D’Urso tornerà alla guida del programma pomeridiano a gennaio. Stessa sorte toccherà anche a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Insomma, si preannuncia un mese di dicembre ricco di film legati al Natale.

In merito ad altri programmi di Canale 5, invece, fino a fine anno andrà in onda Caduta Libera con Gerry Scotti, mentre da gennaio verrà lasciato il posto ad Avanti un altro con Paolo Bonolis. Resta confermato, inoltre, anche l’appuntamento con Striscia la notizia, condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.