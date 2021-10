In queste ore sta circolando un’indiscrezione dietro le quinte di Mediaset secondo cui pare che Barbara D’Urso potrebbe dire addio al suo amato Canale 5. Nello specifico, pare che un’altra azienda molto importante stia “corteggiando” Lady Cologno affinché lasci la quinta rete televisiva. Scopriamo, quindi, dove potrebbe sbarcare la conduttrice di Pomeriggio 5.

Il flop di Barbara D’Urso in Mediaset

Il futuro di Barbara D’Urso in Mediaset sembrerebbe essere a rischio. Questa nuova stagione televisiva ha visto un certo declassamento per la conduttrice, in quanto sono stati cancellati ben due suoi programmi. Domenica Live e Live non è la D’Urso, infatti, non vanno più in onda. Inoltre, anche Pomeriggio 5 è stato fortemente ridimensionato.

Al programma è stata lasciata una fascia pomeridiana molto più piccola, durante la quale si parla solo di cronaca e non più di gossip. Questo in virtù di alcune modifiche aziendali imposte dai vertici del Biscione. Ebbene, questi cambiamenti non stanno facendo certamente brillare in termini di ascolti Barbara D’Urso. Il suo unico programma, infatti, non supera 14% di share a fronte del 19% di share de La Vita in diretta.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il corteggiamento di Sky su TV8

Ebbene, anche probabilmente in virtù di questa situazione, Barbara D’Urso potrebbe lasciare definitivamente Mediaset. A corteggiarla pare sia un’altra azienda, ovvero Sky. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, pare che la donna possa passare alla guida di un nuovo programma che dovrebbe andare in onda su TV8.

Per il momento, però, non ci sono ancora molte informazioni in merito ai dettagli di questa ipotetica nuova trasmissione. In ogni caso, però, è probabile che si tratterà di un format in perfetta linea con lo stile dursiano che, ormai, sembra non interessare più a Mediaset. Non ci resta che attendere, dunque, per sapere come andrà a finire.