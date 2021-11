In questo periodo Mediaset sta lavorando all’elaborazione della programmazione delle serate festive di dicembre, in particolar modo a quella di Capodanno. Contrariamente a quanto avvenuto l’anno scorso, non si sarà nessuna puntata speciale del GF Vip a tenere compagnia ai telespettatori in quanto Canale 5 ritorna in piazza. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Il ritorno di Canale 5 in piazza a Capodanno

La serata di Capodanno è, sicuramente, tra le più attese per quanto riguarda i palinsesti televisivi. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare che Mediaset stia pensando di dare luogo ad un ritorno alla normalità pre-covid. L’anno scorso, infatti, a causa della pandemia e del coprifuoco alle ore 22:00 molti programmi sono stati ridimensionati. Nella serata del 31 dicembre è andata in onda una puntata speciale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Quest’anno, però, il conduttore non ha nessuna intenzione di restare negli studi Mediaset per trascorrere l’ultimo giorno del 2021. Su Canale 5 pare andrà in onda di nuovo il concerto di Capodanno. Molto probabilmente, anche stavolta verrà scelta come destinazione una piazza di Bari. Nello specifico, pare ci siano tutte le intenzioni di dare luogo ad un evento il più simile possibile alla realtà pre-pandemica.

Graduale ritorno alla normalità pre-covid

L’esperienza dell’anno scorso non si è rivelata molto fortunata per la quinta rete. Canale 5, infatti, fu battuta in termini di ascolti da Rai 1, in cui andò in onda un concerto dal vivo, anch’esso radicalmente ridimensionato a causa del covid. Ad ogni modo, pare che quest’anno la situazione sia decisamente più rosea rispetto all’anno scorso.

Proprio per tale ragione, Mediaset si auspica di riuscire a dare luogo ad un concerto tradizionale con tanti ospiti, pubblico riversato nelle piazze, gioia e divertimento. Al momento, però, ci sono ancora poche informazioni in merito alla persona che potrebbe essere alla guida del programma. Fino a un po’ di tempo fa era emerso il nome di Federica Panicucci, tuttavia, al momento non vi è alcuna certezza in merito.