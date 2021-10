Mediaset ha dato qualche piccolo aggiornamento in merito alla programmazione dei palinsesti inerenti i prossimi mesi di Canale 5. Stando a quanto emerso, sembra proprio che nella serata di capodanno non andrà in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip, così come accaduto lo scorso anno. A causa, probabilmente, della carenza degli ascolti, l’azienda ha deciso di correre ai ripari. Ecco cosa andrà in onda al suo posto.

Il cambio di rotta di Mediaset rispetto all’anno scorso

L’anno scorso, Alfonso Signorini e i suoi vipponi tennero compagnia al pubblico di Canale 5 anche nella serata dell’ultimo dell’anno. In tale occasione, si diede luogo ad un appuntamento speciale durante il quale ci furono degli ospiti e tutto il clima era decisamente allegro e festoso. Ad ogni modo, gli ascolti non furono affatto soddisfacenti.

Il programma non riuscì a superare la soglia del 13% di share. Il reality show, pertanto, fu drasticamente battuto dalla Rai, dove andò in onda il solito concerto di capodanno condotto da Amadeus, che coinvolse ben 8,5 milioni di telespettatori facendo salire lo share al 35%. Proprio in virtù di questi dati, Mediaset avrebbe deciso di cancellare lo speciale di capodanno con il GF Vip.

Cosa andrà in onda a capodanno al posto del GF Vip

In tale giorno, quindi, andrà in onda un concerto. Ci saranno ospiti dal vivo e pubblico presente, in modo da attendere tutti insieme la mezzanotte. Al momento, però, non ci sono molti dettagli in merito alla conduzione. Molto probabilmente, lo scettro tornerà nuovamente a Federica Panicucci, ma questo non è sicuro.

Inoltre, pare sia stata cancellata anche la puntata del 24 dicembre del GF Vip. Tale giorno capita di venerdì, giorno in cui solitamente va in onda il reality. Tuttavia, anche in questo caso si è pensato di privilegiare la messa in onda di qualcosa di più legato alle festività.