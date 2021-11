Raffaella Fico è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6 da oltre una settimana e nelle ultime ore è stata protagonista di un acceso diverbio con la mamma di Soleil Sorge.

Raffaella Fico sbotta a Pomeriggio 5 contro la madre di Soleil

La Fico era stata eliminata dal GF Vip 6 durante la puntata andata in onda venerdì 22 ottobre. L’eliminazione di Raffaella aveva fatto felice la Sorge, che nel momento in cui la 33enne campana doveva uscire dalla porta rossa l’aveva salutata con un “by bitch”. Le due vippone, infatti, non avevano mai legato e più volte si erano scontrate. Una volta uscita, Raffaella Fico aveva fatto sapere di voler denunciare Soleil per la frase pronunciata contro di lei. Durante la puntata di venerdì, la soubrette aveva detto davanti a tutti dell’intenzione di procedere con azioni legali contro la 27enne, che era stata invece difesa da Sonia Bruganelli.

Raffaella non vuole perdonare Soleil Sorge

Nonostante tutto, la Fico non si è lasciata intimidire e visto che considera la frase pronunciata dall’influencer come una mancanza di rispetto, non ha intenzione di far passare l’accaduto. La campana è stata ospite a Pomeriggio 5 e ha avuto un confronto in diretta proprio con la mamma di Soleil. Nel salotto di Barbara D’Urso, la donna ha cercato di difendere Soleil spiegando che si trattava di una frase ironica ma la Fico non ha creduto alle sue parole e ha risposto molto inviperita alle affermazioni della signora Wendy:

“Io vedo che continua a ripetere questo termine con arroganza. Un po’ di umiltà, un po’ di gentilezza, un po’ di buon garbo. Però mi rendo conto che la cosa è abbastanza lontana. Io alla signora non ho niente da dire. Non abbiamo niente da dirci. Quantomeno un po’ di umiltà e chiedere scusa, si fa più bella figura”

Raffaella non ha perdonato le parole pronunciate da Soleil e non ha voluto nemmeno chiarire con la mamma della 27enne, specificando che lei sapeva benissimo il peso di quelle parole. Andrà avanti con la denuncia, che dite?