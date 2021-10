In queste ore è stata appena sganciata una bomba non indifferente sul GF Vip. Nello specifico, pare che Raffaella Fico abbia denunciato Soleil Sorge accusandola di aver pronunciato frasi razziste. A sganciare questa bomba è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha pubblicato un video molto esplicito sul suo profilo Instagram. Scopriamo che cosa è successo.

Perché Raffaella Fico è sparita dopo il GF Vip

Nella puntata di venerdì scorso è uscita Raffaella Fico dalla casa del GF Vip. La donna è andata via con un bel po’ di amaro in bocca, in quanto avrebbe tanto voluto continuare questa avventura dando uno schiaffo morale alla sua rivale Soleil Sorge. Ad ogni modo, dopo aver perso al televoto contro Carmen Russo e Miriana Trevisan, la donna è uscita dal gioco ed è completamente sparita dalla circolazione.

In molti hanno notato la sua assenza dai social e, addirittura, dalla puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip. Il pubblico si è fatto domande sui motivi che potrebbero essere celati dietro questa scelta e Amedeo Venza sembra aver dato delle risposte. Il protagonista ha detto che Raffaella pare abbia sporto denuncia contro Soleil, per questo si è allontanata da tutto e tutti.

La denuncia penale e civile contro Soleil Sorge

L’influencer ha detto che i motivi celati dietro questa drastica decisione sarebbero legati a frasi razziste pronunciate dalla Sorge. Al momento, però, non si sa con esattezza a cosa starebbe facendo riferimento la showgirl napoletana. In ogni caso, stando a quanto rivelato da Amedeo, pare che la questione sia stata spostata sia sul piano civile sia su quello penale.

Soleil, chiaramente, non sa assolutamente nulla di quello che sta accadendo al di fuori della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, dato che la questione sembra essere piuttosto seria e spinosa, è molto probabile che la ragazza verrà messa al corrente di tutto durante la messa in onda di venerdì 29 ottobre del GF Vip.