Sabato 30 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo e tra gli ospiti ci sarà anche Raffaella Fico. La showgirl è stata appena eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip e da quel momento in poi si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. Ebbene, finalmente, l’ex di Mario Balotelli si aprirà con Silvia Toffanin e non esiterà e levarsi qualche sassolino dalla scarpa.

La scomparsa di Raffaella Fico dopo il GF Vip

Nella prossima puntata di Verissimo ci sarà anche Raffaella Fico. La conduttrice intervisterà una delle ultime eliminate dalla casa del GF Vip e la inviterà a parlare di faccende inerenti sia la vita privata sia quella professionale. Il pubblico è molto curioso di sapere che cosa avrà da dire Raffaella in quanto, da quando è uscita dalla casa, è completamente sparita dalla circolazione.

La Fico, infatti, è scarsamente presente sui social ed ha deciso di disertare anche la sua ospitata nella puntata di lunedì del reality show di Canale 5. Secondo l’influencer Amedeo Venza questa decisione è stata presa in quanto la donna avrebbe provveduto a sporgere denuncia contro Soleil Sorge per presunte frasi razziste.

Silenzio rotto a Verissimo con il dramma della figlia

Queste indiscrezioni, però, non sono state confermate dalla diretta interessata, pertanto, non ci resta che attendere la prossima puntata di Verissimo per scoprire cosa rivelerà. Restando sempre in tema di razzismo, questione che Raffaella tiene molto a cuore, la protagonista dell’intervista parlerà anche delle violenze psicologiche che ha vissuto sua figlia.

Le anticipazioni della puntata di sabato, infatti, rivelano che Raffaella dirà:

“Mia figlia è stata vittima di razzismo fin dall’asilo”.

La donna, dunque, porterà alla luce una faccenda piuttosto delicata che ha provocato molto dolore nella sua vita. Inoltre, la Fico non perderà occasione per parlare della sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini e per fare qualche interessante confessione.