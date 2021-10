Nell’imminente weekend che sta per arrivare, sabato 30 e domenica 31 ottobre, andranno in onda la dodicesima e tredicesima puntata di Verissimo. Quali saranno gli ospiti delle due nuove puntate di questo fine settimana?

A seguire trovate tutti i nomi che parteciperanno al salotto televisivo di Silvia Toffanin, che lo scorso 26 ottobre ha festeggiato il suo 42° compleanno.

Verissimo, gli ospiti delle puntate di sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021

Gli ospiti della dodicesima e tredicesima puntata di Verissimo saranno la giovane cantante Gaia, il celebre artista Claudio Baglioni, l’attrice Simona Cavallari, l’ex Miss Italia Eleonora Pedron e la conduttrice televisiva Michelle Hunziker.

Gaia, vincitrice di Amici 19, sarà ospite della puntata di sabato 30 ottobre. Racconterà il suo nuovo album “Alma”, in uscita nello stesso giorno. Inoltre proverà ad aprire il suo cuore nel corso dell’intervista con la padrona di casa Silvia Toffanin, come rivelano le anticipazioni riportate nel post pubblicato dall’account ufficiale Instagram di Verissimo.

Sempre nella giornata di sabato il pubblico di Canale 5 avrà modo di rivedere il volto di Simona Cavallari. Anche se sono trascorsi più di dieci anni dalla serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi, in molti la ricordano ancora per l’interpretazione del vicequestore Claudia Mares, simbolo della lotta alla mafia. Per l’occasione, la Cavallari presenterà la trama di Storia di una famiglia perbene, la nuova miniserie italiana in onda su Canale 5 ogni mercoledì per quattro puntate dal 3 al 24 novembre.

Domenica emozioni a non finire con Claudio Baglioni, una delle leggende viventi della musica italiana. Cinquant’anni di carriera, oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, per il cantautore romano sarà la prima volta come ospite a Verissimo. Dal 2 al 4 novembre, nelle sale cinematografiche italiane, l’ex direttore artistico di Sanremo sarà presente con il film concerto intitolato “Claudio Baglioni – In questa storia che è la mia”.

Nella stessa puntata di domenica, Silvia Toffanin avrà il piacere di ospitare la bellissima Eleonora Pedron. L’ex fidanzata del centauro Max Biaggi, vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 1992, racconterà la sua emozionante storia al pubblico di Canale 5. Grazie alla presenza nel celebre rotocalco televisivo, la showgirl originaria di Padova avrà modo di presentare il suo libro intitolato “L’ho fatto per te”, in cui racconta la propria vita tra amori, successo e drammi (a 9 anni ha perso la sorella, a 20 anni il padre, entrambi morti a causa di un incidente stradale).

Spazio infine a Michelle Hunziker, che tornerà protagonista della prima serata di Canale 5 alla domenica con lo show musicale All together now. La conduttrice televisiva si racconterà di fronte alla padrona di casa Silvia Toffanin: chissà che non conceda una battuta sul primo matrimonio con Eros Ramazzotti, come accaduto nel corso dell’intervista al settimanale F, a cui ha confidato:

Ho visto Eros in TV e già a 9 anni sapevo che lo avrei sposato, nonostante mia madre pensasse fossi matta. Poi nella mia vita è entrato Tommaso. È stata la svolta.