Che cosa è successo a Raffaella Fico scomparsa sia da Instagram che dagli studi del Grande Fratello Vip 6? Durante la puntata del GF andata in onda lunedì 25 ottobre, in tanti hanno notato che la Fico non era presente in studio. Infatti, Alfonso Signorini ha salutato i presenti Amedeo Goria, Tommaso Eletti e Samy Youssef. Grande assente era la 33enne campana, ma anche il modello Andrea Casalino.

Raffaella Fico assente in studio al GF Vip 6, che fine ha fatto?

Raffaella Fico era stata eliminata dal GF Vip 6 durante la puntata di venerdì 22 ottobre. La showgirl non era riuscita a superare il televoto contro Carmen Russo e Miriana Trevisan ed era stata eliminata per la gioia della sua grande nemica Soleil Sorge, che non aveva affatto nascosto la felicità per la sua uscita. L’ex vippona era entrata in studio venerdì sera ma da quel momento è sparita. Oltre a non aver presenziati in studio, non si è fatta viva neppure sui social, come hanno fatto notare alcuni seguaci.

Solitamente, i vipponi che vengono eliminati si riappropriano subito dei social, anche solo per ringraziare i fan che li hanno sostenuti. La Fico, invece, non si è fatta viva e in più nella puntata di ieri non era presente e Alfonso non l’ha neppure nominata per spiegare il motivo della sua assenza.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Offesa per essere stata eliminata?

In tanti pensano che Raffaella sia rimasta molto male dall’eliminazione e non si aspettasse di uscire, così adesso si sente offesa e non vuole presenziare nello studio. Infatti, venerdì l’ex compagna di Mario Balotelli, sperava nel ripescaggio grazie al biglietto di ritorno, ma ciò non è avvenuto.

A Signorini aveva detto: “Da un lato sono contenta di aver concluso questa esperienza, sono stata me stessa sarei voluta tornare dentro per fare la linguaccia a Soleil”. Da quel momento si sono perse le tracce della campana. Sicuramente molto presto sapremo il motivo dell’assenza di Raffaella e i motivi che l’hanno spinta a sparire.