Il primo rapper della scuola di Amici, nonché il primo vincitore del talent di Maria De Filippi a vincere un’edizione storica. Molti di voi oggi si chiedono che fine ha fatto Moreno, uno dei migliori talenti italiani nel freestyle, dopo la sua vittoria ad Amici 12, programma televisivo che lo video protagonista anche l’anno seguente nelle vesti di direttore artistico della squadra bianca.

In questo articolo proveremo a scoprire cosa fa oggi Moreno Donadoni, se è fidanzato e quali sono i suoi progetti futuri.

Che fine ha fatto Moreno: le esperienze televisive dopo Amici 12

La vittoria della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha consentito a Moreno di dedicarsi a svariati progetti artistici, tra cui i primi due album “Stecca” e “Incredibile” usciti rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Un anno più tardi arriva la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Oggi ti parlo così”, insieme all’incisione della sigla di “Lupin III – L’avventura italiana” con il cantante e chitarrista Giorgio Vanni. L’ultimo suo album, intitolato “Slogan”, risale al 2016, dove sono inclusi anche due duetti con Federica Abbate (giovane paroliere italiana e vocal coach a The Voice of Italy) e Deborah Iurato (vincitrice di Amici 13).

Nel 2017 sceglie di prendersi una pausa dalla musica, accettando di partecipare al reality show L’Isola dei famosi. L’avventura in Honduras lo vede protagonista per dieci puntate, prima della sua eliminazione. Durante la sua esperienza all’Isola Moreno viene accusato da una 28enne italiana di averla palpeggiata durante un provino tenutosi nell’ottobre 2016, quattro mesi prima la sua partenza a Cayo Cochinos. Sulla presunta denuncia che la ragazza avrebbe sporto ai carabinieri non si è poi saputo più nulla.

E mentre gli anni di Amici sembrano lontani anni luce, nel 2019 Moreno sbarca nella grande famiglia di Sportitalia, il canale televisivo tematico dedicato allo sport con al timone il giornalista Michele Criscitiello, nel ruolo di opinionista. Di recente, a fine 2020, dopo la mancata uscita del nuovo progetto discografico annunciato mesi prima, il vincitore di Amici 12 torna su Canale 5 in occasione del concerto di Natale in Vaticano. Infine ha partecipato alla 30esima edizione de La Partita del Cuore tra le fila della Nazionale italiana cantanti.

Moreno Donadoni oggi: fidanzata e progetti futuri

Dopo il flirt con Malena all’Isola dei famosi 2017, Moreno oggi è fidanzato con Debora Savasto, attrice e modella catanese di 26 anni nota anche con il soprannome “Magica Debby”. A inizio maggio 2021 i due sono stati paparazzati dal settimanale Nuovo Tv in atteggiamenti intimi all’interno di un parco di Milano, tanto è bastato per ufficializzare la loro storia d’amore. In passato, Debora ha partecipato a “Take Me Out”, programma televisivo condotto da Katia Follesa in onda su Real Time. Come attrice ha recitato invece in “Prima che la notte”, il film sul giornalista etneo Pippo Fava trasmesso su Rai 1 e diretto da Daniele Vicari.

In conclusione, per quanto riguarda i suoi progetti futuri, Moreno Donadoni starebbe completando il lavoro discografico che era atteso per l’inizio del 2020, rinviato a data da destinarsi per colpa dell’arrivo della pandemia. Ricordiamo che la sua ultima fatica in campo musicale risale al 2018, quando incise il singolo “Oh mamma mia” insieme a NH Effe e Jack Out, due giovani rapper italiani.

Per restare aggiornati sulle ultime novità riguardanti Moreno vi suggeriamo di seguire la pagina ufficiale Facebook @morenomcofficial, dove il cantante è solito postare le nuove iniziative musicali e non solo.