Inizia ufficialmente la settimana di Sanremo, tutto quello che c’è da sapere

Finalmente si comincia. Oggi, martedì 2 marzo, va in onda la prima delle cinque serate di Sanremo 2021, con la finale attesa per questo sabato. Squadra che vince non si cambia, e così dopo il successo straordinario della passata edizione torna in scena la coppia di amici composta da Amadeus e Fiorello. Se i punti di riferimento sul palco sono rimasti gli stessi di un anno fa, ad essere cambiato è l’intero contesto intorno: niente pubblico, mascherine obbligatorie, zona rossa (ve ne abbiamo parlato diffusamente nell’articolo dedicata al regolamento). Sì, anche il Festival si è dovuto adattare alla pandemia, ma questo non significa che si è arreso, anzi.

Dai big in gara alla scaletta delle prime due serate, oltre ai nomi degli ospiti e alle istruzioni pratiche su come seguire la diretta streaming dell’evento musicale più importante d’Italia: trovate tutto qui sotto.

26 Big e 8 Giovani

Durante la 71^ edizione del Festival di Sanremo si esibiranno 26 cantanti Big e altri 8 artisti appartenenti alle nuove proposte. Grazie alla nota dell’ufficio stampa, siamo già stati in grado di svelarvi la scaletta della prima e seconda serata, sia per quanto concerne la gara dei campioni sia per quel che riguarda la sfida tra i Giovani.

Per conoscere i loro nomi e i titoli dei brani, vi rimandiamo alla sezione dei cantanti in gara a Sanremo 2021 presente all’interno del nostro speciale sull’evento televisivo dell’anno (qui in Italia, almeno)

Laura Pausini c’è

Adesso possiamo dirlo con certezza, l’ultima vincitrice del Golden Globe per la miglior canzone originale del 2020 si esibirà all’Ariston per far ascoltare al pubblico da casa l’ennesima interpretazione di Io Sì. Chi ci sarà oltre a lei? Per rispondere a questa domanda abbiamo preparato un contenuto a parte, dove trovate l’elenco completo degli ospiti di Sanremo serata per serata.

Applausi finti

Se la Pausini di certo non può chiamarsi novità, lo è invece l’introduzione degli applausi finti. Come ha confermato Amadeus prima dell’inizio del Festival, vista l’assenza del pubblico si è scelto di puntare su applausi fake. Il motivo? Offrirebbero un valido aiuto psicologico ai cantanti prima e dopo le loro esibizioni.

Sarà un Sanremo blindato

Un’altra conseguenza diretta della pandemia sarà la presenza di un elicottero che sorvolerà la città di Sanremo per evitare assembramenti. Restando in tema Covid, nei giorni scorsi la stampa ha diffuso la notizia del primo caso positivo al coronavirus tra i Big.

Inoltre, in una recente intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos, il comandante dei carabinieri Mario Boccucci ha confermato che durante l’intera kermesse musicale saranno impegnate anche le “squadre specializzate in caso di contrasto ad eventi di natura terroristica”, così da rendere il Festival super blindato.

Anche in streaming

Il mondo evolve in continuazione, anche se la diretta online di uno spettacolo non è più una novità da qualche anno a questa parte. In ogni caso è bene ricordarlo: ecco come vedere Sanremo 2021 in streaming.

