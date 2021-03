Sanremo 2021, la scaletta della prima e seconda serata del Festival

L’ufficio stampa Rai ha comunicato la scaletta dei cantanti per la prima e seconda serata del Festival di Sanremo 2021. A poco più di 24 ore dall’inizio della kermesse sanremese, dunque, si entra finalmente nel vivo della competizione. Il primo artista che figura nell’elenco pubblicato online dal sito Rai è il cosentino Aiello, mentre per la seconda serata il primo nome è quello di Bugo.

Sia nella prima che nella seconda serata i big in gara saranno tredici, quattro invece i cantanti della sezione Nuove Proposte che si esibiranno in ognuno dei primi due appuntamenti.

Ma scopriamo chi sono i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston martedì 2 e mercoledì 3 marzo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sanremo 2021, scaletta cantanti Big della prima serata

Ecco la scaletta in ordine alfabetico dei cantanti della prima serata di Sanremo 2021:

Aiello – “Ora”

Annalisa – “Dieci”

Arisa – “Potevi fare di più”

Colpesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Fasma – “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Ghemon – “Momento perfetto”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Madame – “Voce”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Sanremo 2021, scaletta cantanti Big della seconda serata

Questa, invece, la scaletta dei cantanti prevista per la seconda serata del Festival di Sanremo:

Bugo – “E invece sì”

Gaia – “Cuore amaro”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Gio Evan – “Arnica”

Fulminacci – “Santa Marinella”

La Rappresentante di Lista – “Amare”

Lo Stato Sociale – “Combat Pop”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Noemi – “Glicine”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Random – “Torno a te”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locura)”

Sanremo 2021, scaletta cantanti Nuove Proposte della prima serata

Dedichiamo quest’ultima parte ai cantanti appartenenti alla sezione Nuove Proposte, con la scaletta valida per i quattro artisti di martedì 2 marzo:

Avincola – “Goal”

Elena Faggi – “Che ne so”

Folcast – “Scopriti”

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Sanremo 2021, scaletta cantanti Nuove proposte della seconda serata

Chiudiamo con il secondo gruppo di Nuove Proposte che si esibiranno mercoledì 3 marzo, insieme agli ultimi tredici Big:

Davide Shorty -“Regina”

Fratelli Dellai – “Io sono Luca”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Wrongonyou – “Lezioni di volo”

Se non riuscite a vedere le prime due serate in televisione, date un’occhiata alla nostra guida su come vedere Sanremo 2021 in streaming. Se invece volete rivedere la prima o la seconda puntata di martedì 2 e mercoledì 3 marzo, vi suggeriamo come fare nell’approfondimento su dove guardare la replica del Festival di Sanremo.