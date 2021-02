Sanremo 2021, primo caso di Covid-19 tra i big in gara: ecco di chi si tratta

Mancano 11 giorni e una manciata di ore all’inizio di Sanremo 2021 e lo sappiamo che gli appassionati del Festival della canzone italiana stanno facendo il conto alla rovescia, affinché il 2 di marzo arrivi il prima possibile. Le polemiche si sono sprecate nell’ultimo periodo: Festival sì, Festival no, pubblico sì o pubblico no. Quando ogni cosa sembrava aver trovato il suo posto, ecco che arriva il primo caso di positività al Covid-19 tra i cantanti big in gara che calcheranno il palco del teatro Ariston.

Sanremo 2021, primo caso di Covid-19: una band in quarantena

Sebbene il Cts abbia dato il “via libera” a Sanremo 2021, il Coronavirus riesce a insidiarsi comunque tra i concorrenti in gara alla settantunesima edizione del Festiva della canzone italiana. La produzione del concorso canoro sta lavorando sodo per far rispettare le norme anti-contagio proposte dalla Rai e accettate dal Cts; proprio durante dei controlli di routine, uno dei componenti degli Extraliscio, Moreno Conficconi è risultato positivo al Covid-19.

La band è in gara in questo Sanremo 2021 con Davide Tuffolo e la canzone che hanno deciso di proporre si intitola “Bianca Luce Nera”. Qui per ripassare chi sono tutti i big in gara. Come viene riportato anche sul sito ‘velvetgossip.it’, la band stava per fare il suo ingresso sul palco del teatro Ariston per le prove generali, quando sono stati bloccati a causa della positività di Conficconi.

La band è stata messa immediatamente in quarantena e la produzione di Sanremo 2021 sta già cercando di capire quali siano stati i contatti dei musicisti, per rintracciarli ed evitare che il virus si sparga a macchia d’olio. Vi segnaliamo, infine, che la positività al covid-19 dovrà essere confermata dal tampone molecolare e nel caso il risultato fosse negativo, il gruppo potrà riprendere la normale routine come se non fosse successo nulla. Ad ora, comunque, parrebbe che nessuno dei componenti della band abbia rilasciato dichiarazioni a riguardo e, pertanto, siamo tutti in attesa di capire quali saranno le future mosse di Amadeus e dello staff del Festival.