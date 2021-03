Sanremo 2021, chi sono i cantanti che hanno ricevuto il “no” da Amadeus

Mancano poco all’inizio di Sanremo 2021. Gli appassionati della kermesse staranno facendo il conto alla rovescia: questa edizione del Festival della Canzone italiana è stata, forse, quella con più polemiche in assoluto e, alcune di queste, hanno iniziato a circolare non appena sono stati svelati i nomi dei “big” in gara e quelli a cui il Direttore Artistico ha deciso di dire “no”. Ma quali sono i cantanti che Amadeus ha scartato? Scopriamolo insieme!

Sanremo 2021: ecco i grandi nomi che Amadeus ha scartato

I cantanti che Amadeus ha deciso di scartare per Sanremo 2021 sono diversi e tra quelli più illustri spuntano i nomi di Albano Carrisi e Federico Rossi (attuale compagno di Paola Di Benedetto ed ex componente del duo Benji e Fede). Quest’ultimo, inoltre, ha scatenato l’ira dei suoi fan che lo volevano a tutti i costi sul palco del teatro Ariston.

Ben altra ira, invece, è stata quella di Morgan: come sappiamo, anche lui è stato scartato dal direttore artistico per questo Sanremo 2021 e non ha perso occasione per far sapere a tutti la sua totale disapprovazione per questo “no” ricevuto, sbottando contro Amadeus.

Gli esclusi decisi di Amadeus sono molti: lo stesso direttore artistico aveva detto che gli erano arrivati più di 300 brani per questo Sanremo 2021 e, come sappiamo, i big in gara sono “solo” 26, qui per scoprire la scaletta della prima e della seconda puntata del Festival, e i nomi che hanno incassato il “no” continuano e sono:

Alex Britti, Giacomo Celentano, Dolcenera, Loredana Errore (arrivata seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi nella edizione vinta da Emma Marrone), Leo Gassmann (che ha vinto la categoria nuove proposte lo scorso anno), i Jalisse (che a loro dire vengono scartati ogni anno da quando parteciparono nel 1997 con il brano “Fiumi di parole”), The Kolors, Mietta (era la farfalla nello show di Milly Carlucci ‘Il Cantante Mascherato’), Simona Molinari (che abbiamo visto nel programma ‘All Togheter Now’ tra il muro), Pago, Mr. Rain, Andrea Sannino e gli Zero Assoluto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anche Michele Bravi figura tra gli scartati di questa edizione di Sanremo 2021, ma per lui il discorso sembra essere un po’ diverso: qualche mese fa, infatti, aveva smentito la sua partecipazione. Pertanto, è verosimile ipotizzare che non sia una esclusione decisa da Amadeus, bensì dal cantautore umbro. Insomma: grandi artisti sono stati esclusivi da questo Sanremo 2021. Voi fareste il cambio con qualcuno che è stato scelto e che prenderà parte alla settantunesima edizione del Festival?

Fonte: Ilvicolodellenews