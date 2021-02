Domenica In, anticipazioni 28 febbraio: gli ospiti e gli argomenti della puntata

Domenica 28 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma di Mara Venier, Domenica In. In tale occasione si parlerà, come sempre, sia di argomenti più seri che riguardano l’attualità, sia di tematiche più leggere inerenti il gossip e lo spettacolo.

Nel corso della puntata, poi, non mancherà l’intervento della, ormai, guest star della trasmissione, ovvero, il comico Vincenzo De Lucia, il quale rivestirà i panni di Barbara D’Urso. Inoltre, in vista dell’inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche un collegamento con Amadeus.

La sezione dedicata all’attualità a Domenica In

A partire dalle ore 14.00 di domenica 28 febbraio andrà in onda Domenica In su Rai 1. Mara Venir terrà compagnia agli italiani per circa 3 ore di diretta durante le quali verranno trattati svariati argomenti. La prima parte verrà, come sempre, dedicata all’attualità e, in particolar modo, all’emergenza sanitaria attualmente in atto in Italia. Per parlare del tema legato al Covid ci sarà la professoressa Ilaria Capua, in collegamento dalla Florida.

Oltre a lei, poi, ci sarà anche un’intervista al professor Francesco Le Foche. I due protagonisti, dunque, daranno aggiornamenti e faranno proiezioni inerenti la diffusione del virus e lo spinoso tema dei vaccini. Successivamente, poi, la conduttrice si cimenterà nella trattazione di tematiche decisamente più leggere che hanno a che fare con la musica e lo spettacolo. Per l’occasione, infatti, ci saranno due ospiti speciali.

Tra gli ospiti Al Bano e Amadeus

Il primo è Al Bano Carrisi, il quale si lascerà andare ad una bella intervista con la padrona di casa di Domenica In. Durante il dibattito verranno affrontati sia temi legati alla vita privata dell’artista sia argomenti inerenti la sua carriera. In seguito, poi, sarà dato spazio ad un collegamento con Amadeus, il quale sarà a Sanremo pronto per cimentarsi nella conduzione del Festival della canzone italiana, che ricordiamo comincerà martedì 2 marzo.

Il direttore artistico della competizione canora parlerà certamente dell’evento musicale più atteso dell’anno e non è escluso che possa fare qualche interessante spoiler in merito a quello che accadrà. Infine, nel corso della puntata, ci sarà il consueto blocco con Vincenzo De Lucia, il quale darà luogo all’imitazione di Barbara D’Urso che il pubblico ama tanto. Il comico potrebbe parlare anche dell’ipotetica chiusura di Live non è la D’Urso che si vocifera da un po’ di giorni.