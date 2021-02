Domenica In, Vincenzo De Lucia imita Barbara D’Urso, la sua reazione (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Vincenzo De Lucia ha dato luogo ad un’imitazione di Barbara D’Urso davvero molto divertente. La conduttrice Mara Venier è rimasta esilarata dalla rappresentazione, al punto da non riuscire a trattenere le risate.

Ad ogni modo, tale imitazione ha fatto il giro del web ed è stata commentata anche dalla diretta interessata. Durante la puntata di Live non è la D’Urso, infatti, la padrona di casa ha mandato in onda uno stralcio di tale imitazione e poi ha commentato l’accaduto. Ecco cosa ha detto.

L’imitazione di Vincenzo De Lucia a Domenica In

Barbara D’Urso è tra i personaggi più imitati della televisione. Tra i suoi migliori imitatori c’è, sicuramente, Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, è stato tra gli ospiti della puntata di ieri di Domenica In e si è presentato proprio nelle vesti di Lady Cologno. Il protagonista, naturalmente, ha lanciato svariate frecciatine alla presentatrice della rete competitor, tra cui quelle inerenti lo share. Nello specifico, l’imitatore ha esordito dicendo: “Grazie per avermi invitato nella seconda trasmissione più vista della domenica”.

In seguito, ha aggiunto: “Sono stanca di fare 8 miliardi di telespettatori e il 93% di share, voglio darti almeno il 3% di vantaggio”. Mara Venier si è lasciata travolgere dall’entusiasmo del suo ospite ed è scoppiata a ridere. Ad ogni modo, il video in questione è giunto anche tra le mani della diretta interessata, la quale ha deciso di replicare durante la diretta di Live non è la D’Urso di ieri. La presentatrice di molti programmi Mediaset sembra abbia preso in modo abbastanza positivo l’imitazione in questione.

L'imitazione pazzesca di Vincenzo De Lucia nei panni di Barbara D'Urso. #DomenicaIn pic.twitter.com/ZTRGYmr0V4 — TrashBoy (@Trash___Boy) February 14, 2021

La replica di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha commentato quanto accaduto a Domenica In poche ore prima la messa in onda di Live non è la D’Urso. La padrona di casa ha salutato la sua collega Mara Venier e il comico e imitatore Vincenzo De Lucia. In particolar modo, ha detto: “Grande Vincenzo, ciao Stefano, ciao Mara“. Successivamente ha aggiunto: “L’ho trovato meraviglioso e poi l’importante è saper ridere di se stessi”. A quanto pare, dunque, Lady Cologno ha preso con ilarità l’imitazione e chi ha scherzato su.

Come è possibile vedere dal commento della D’Urso, la donna ha rivolto i suoi saluti anche a Stefano De Martino. Quest’ultimo ha ospitato De Lucia anche a Stasera tutto è possibile e anche in tale occasione il comico ha imitato la D’Urso. Questo, quindi, ha dissipato i dubbi circa un eventuale astio tra la conduttrice e il ballerino. A quanto pare, tra i due non c’è nessun risentimento, le uniche divergenze si sono avute solo a causa di Belen Rodriguez. Ma adesso che la showgirl non fa più parte della vita del conduttore, anche le divergenze con Lady Cologno si sono appianate.