Avanti un altro di sera, ospiti e anticipazioni prima puntata

Avanti un altro non andrà in onda solo durante la fascia preserale di Canale 5; il programma condotto da Paolo Bonolis sarà protagonista anche di 10 puntate che verranno trasmesse in prima serata la domenica, sempre sulla rete ammiraglia “Mediaset”, la cui costola del game show si chiamerà “Avanti un altro di sera”.

La prima puntata di Avanti un altro di sera andrà in onda domenica 11 aprile 2021 e prenderà ufficialmente il posto di Live non è la d’Urso che chiuderà anticipatamente i battenti e chissà se lo rivedremo nel palinsesto del prossimo anno. Il game show, come sempre, sarà guidato da Bonolis il quale verrà affiancato dall’amabile Luca Laurenti e per questa nuova stagione, inoltre, è previsto anche il ritorno di Marco Salvati, autore di grande successo.

Ora che vi abbiamo dato questa breve infarinatura, possiamo passare con lo scoprire insieme gli ospiti della prima puntata di Avanti un altro di sera.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tutti gli ospiti di Avanti un altro di sera dell’11 aprile 2021

Concorrenti del GF Vip 5 contro opinionisti: ecco chi ci sarà tra i protagonisti

Per quanto riguarda la compagine composta dai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci saranno in studio come ospiti per giocare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti la showgirl Matilde Brandi, l’attore Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck, il chirurgo estetico e dermatologo che ormai è diventato un volto fisso del piccolo schermo Giacomo Urtis e, infine, Francesco Oppini.

La finale del reality show condotto da Alfonso Signorini è prevista per il primo di marzo e, siccome le registrazioni delle puntate di Avanti un altro di sera sono partite in questi giorni, il motivo per cui non ci sono “vipponi” del calibro di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e compagnia bella è proprio perché, mentre si girava la prima puntata, loro erano (e sono ancora mentre vi scriviamo questo articolo) chiusi dentro la casa di Cinecittà.

Tornando agli ospiti della prima puntata di Avanti un altro di sera, come viene riportato anche sul sito ‘Tvblog.it’, invece, per quanto riguarda la categoria degli opinionisti ci sarà Alba Parietti, mamma proprio di Francesco Oppini che vedremo nella stessa sera, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio (che ha partecipato comunque anche in questa edizione come concorrente del GF Vip 5), Giovanni Ciacci, che ha recentemente svelato perché non ha superato le visite per l’Isola dei Famosi, e i giornalisti Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone (anche loro, inseriti nella categoria opinionisti, ma che hanno comunque partecipato a una edizione del reality show più longevo della tv italiana).

Tanta carne al fuoco per l’appuntamento con Avanti un altro di sera, fissato per domenica 11 aprile, subito dopo “Paperissima Sprint”, su Canale 5.