Pomeriggio 5, Ciacci: non ho superato le visite mediche per l’Isola dei Famosi

Giovanni Ciacci, dopo tanti pettegolezzi, ha rivelato nel salotto pomeridiano di Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso, il reale motivo per cui non può prendere più parte all’Isola dei Famosi. Sembrava fatta per la sua presenza nel cast della “prima isola” condotta da Ilary Blasi e, invece, purtroppo per lui e per i suoi fan, il costumista non potrà prendere parte al reality show.

Certo: la notizia era già emersa qualche giorno fa e anche la sua assenza era già stata ufficializzata; il reale motivo, però, ha sempre avuto un alone di mistero e oggi, nella puntata di martedì 23 febbraio 2021 di Pomeriggio 5, Ciacci ha detto il reale motivo che lo ha costretto a non poter prendere parte all’Isola dei Famosi.

Pomeriggio 5, Giovanni Ciacci: “Il Covid-19 mi ha lasciato dei segni indelebili e non potrò andare all’Isola dei Famosi”

Con un po’ di amaro in bocca e un velo di tristezza Giovanni Ciacci ha detto a Pomeriggio 5 che a causa del Covid-19 non può andare all’Isola dei Famosi. Il virus, infatti, gli ha lasciato dei segni indelebili che lo hanno costretto a dover rinunciare al programma. Se ne è accorto facendo le visite di routine a cui tutti i concorrenti si sottopongono prima di prendere parte al reality show. E lui, appunto, non ha superato le visite mediche. Infine, ha detto che ha voluto essere lui a fare chiarezza sulla questione perché è stanco dei pettegolezzi sul suo conto in merito a questa storia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

“(…) Il Covid-19 mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni e mi sono scritto le cose tecniche che mi hanno scoperto: una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal covid, mi hanno riscontrato delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza nei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni (…)”

"Il covid ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni"

Giovanni Ciacci racconta a #Pomeriggio5 perchè non ha potuto partecipare all'Isola dei Famosi pic.twitter.com/fz8V9MxW24 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2021

Giovanni Ciacci non ha superato le visite mediche per prendere parte all’Isola dei Famosi e questi sono i motivi che non lo hanno fatto partire per l’Honduras e che lui stesso ha dichiarato.