Avanti un altro torna in prima serata da aprile: ritorna Marco Salvati

Il programma condotto da Paolo Bonolis, con la collaborazione di Luca Laurenti, Avanti un altro, sta per riaprire i battenti. Mediaset ha deciso di realizzare 8 puntata da mandare in onda in prima serata e quella d’esordio è fissata per domenica 11 aprile. In tale occasione ci sarà anche il ritorno trionfale di Marco Salvati.

Le novità sul game show di Canale 5, però, non sono finite qui. L’azienda del Biscione ha dato anche qualche informazione in più in merito alle puntare relative al pre-serale e a quelle registrate prima della diffusione dell’emergenza sanitaria. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Avanti un altro sbarca in prima serata

A partire da domenica 11 aprile tornerà in onda Avanti un altro, in un’inedita versione in prima serata. Paolo Bonolis e Luca Laurenti saranno in studio per condurre il game show di Canale 5. Al loro fianco ci sarà anche Marco Salvati. Quest’ultimo prenderà il posto di Christian Monaco, il quale non potrà essere presente a causa degli impegni lavorativi con le riprese dell’isola dei famosi 2021.

Se a partire dall’11 aprile ci sarà la messa in onda delle puntate in prima serata, l’8 marzo cominceranno quelle relative al pre-serale. Le registrazioni di tali appuntamenti sono partire a fine ottobre e si sono concluse a gennaio. Nello specifico, sono stati registrati ben 78 episodi. Considerando l’emergenza sanitaria ancora in atto, però, è bene precisare che lo studio e le dinamiche saranno completamente diverse.

Quando andranno in onda le puntate registrate pre-Covid

Per quanto riguarda il pubblico in studio, esso è stato presente durante le registrazioni, ma in numero decisamente minore rispetto al solito. Tutte le persone, inoltre, erano ben distanziate tra loro e separate grazie al sussidio di apposite barriere di plexiglass. In merito ai conduttori, anche loro saranno separati dalle stesse barriere, anche se continueranno ad essere seduti fianco al fianco. Naturalmente, sono esclusi i contatti fisici. Per tale ragione, durante le riprese non è stato possibile dare luogo ai soliti momenti di goliardia e vicinanza generati soprattutto dall’ingresso in studio del bonus e della bonas.

Per quanto riguarda le puntate registrate prima della pandemia, che non sono ancora state mandate in onda per una scelta di Mediaset, esse potrebbero partire nella prossima stagione. Prima dell’esplosione del Covid, infatti, furono registrati molti episodi che, tuttavia, l’azienda decise di non mandare in onda. Questa scelta fu presa in segno di rispetto per tutto quello che stava accadendo. Ad ogni modo, mandare in onda puntate dove non è presente il rispetto del distanziamento e di tutto quello che è conseguito a seguito della diffusione del Coronavirus non sembra una scelta saggia. Proprio per questo, le puntate in cantiere slitteranno, probabilmente, al mese di settembre.

