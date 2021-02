Mondiali Cortina, la programmazione TV del parallelo di oggi

Non che ci fossero grandi speranze di medaglia, soprattutto in campo maschile, ma la combinata femminile di ieri ha riservato un’altra amarezza per l’Italia di Sci Alpino. La squadra azzurra, che dopo la prima manche di Super G era al primo e secondo posto rispettivamente con Federica Brignone e Irene Curtoni, ha visto sgretolarsi il sogno medaglie nel giro di pochi minuti, prima con l’uscita della leader dopo tre porte e poi con l’ennesima piazzamento di questi Campionati del Mondo, con il quarto posto della sciatrice di Cosio Valtellino. Nella combinata maschile, invece, il migliore degli azzurri – Riccardo Tonetti ha chiuso in settima posizione, a oltre tre secondi e mezzo dal vincitore Marco Schwarz.

A seguire la programmazione TV di oggi dei Mondiali di Cortina 2021, con gli orari e dove vedere in diretta televisiva e streaming il parallelo femminile e maschile.

Orari e diretta TV del parallelo femminile e maschile

Alle 9:00 inizieranno le qualificazioni del parallelo femminile e maschile sulla pista Lino Lacedelli (una variante della pista Cinque Torri). Otto gli azzurri che cercheranno di centrare uno dei migliori sedici crono che consentiranno di accedere alla fase finale prevista per le ore 14:00 sul tratto Rumerlo della pista Olympia delle Tofane: per le azzurre gareggeranno Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano e Lara Della Mea; tra le fila maschili spazio a Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti.

La diretta TV delle qualificazioni al mattino e della gara vera e propria del parallelo al primo pomeriggio sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). Su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) andrà invece in onda soltanto la gara delle ore 14:00, con il collegamento televisivo che comincerà quindici minuti prima della partenza.

Dove vedere le gare di parallelo di oggi in streaming

Se non si ha la possibilità di seguirlo in televisione, sarà possibile vedere il parallelo maschile e femminile dei Mondiali 2021 di Cortina in streaming collegandosi al sito RaiPlay (selezionando come canale per la diretta RaiSport), oppure su Eurosport Player, Now TV, Dazn, TIMvision e Discovery Plus.

Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani, vi invitiamo alla lettura del calendario completo dei Mondiali di Sci Alpino 2021 a Cortina.