Mondiali Cortina, la programmazione TV delle due combinate di oggi

È tempo di voltare pagina. Dopo la beffa per il quarto posto di Dominik Paris nella discesa libera di ieri, gli atleti azzurri sono chiamati al riscatto. C’è ancora una settimana di gare per riuscire a gioire per una vittoria, sette giorni per sperare in un podio. La caccia inizierà già da quest’oggi, lunedì 15 febbraio, con la combinata maschile e femminile dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo. Partiranno per prime le donne con la prova del Super G, poco dopo seguiranno gli uomini. La seconda manche è in programma per dopo pranzo, mantenendo lo stesso schema del mattino: prima le donne e poi gli uomini, stavolta impegnati tra i paletti dello slalom speciale.

Ecco la programmazione televisiva di oggi dei Mondiali di Cortina 2021, con gli orari della diretta TV sia della combinata maschile che di quella femminile.

A che ora inizia e dove vedere in TV e streaming la combinata femminile

La prima manche (Super G) della combinata femminile dei Mondiali di Sci a Cortina inizierà alle ore 9:45 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Due, Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre), a pagamento su Eurosport (canale 210 e 211 di Sky). Stessi canali per la seconda manche (slalom), in programma alle ore 14:10.

Per lo streaming ci si può affidare a Rai Play (servizio gratuito, richiesta soltanto la registrazione di un nuovo profilo). In alternativa si può scegliere tra le seguenti piattaforme che richiedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale: Eurosport Player, Sky Go, Now TV, DAZN, TIMvision e Discovery Plus.

A rappresentare i colori azzurri nelle due manche della combinata saranno Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago. In linea teorica, la migliore carta su cui la squadra azzurra può contare è proprio la Bassino, che nella settimana conclusiva dei Mondiali appena cominciata sarà tra le protagoniste assolute della giornata di giovedì, quando si disputerà lo slalom gigante.

A che ora inizia e dove vedere in TV e streaming la combinata maschile

Gli uomini gareggeranno invece dopo le colleghe. La partenza della prima manche (Super G) è fissata per le ore 11:15, mentre la seconda manche (slalom) comincerà alle ore 15:20. Confermata la diretta televisiva in chiaro di Rai 2 e Rai Sport, così come quella da satellite su Eurosport.

Nessuna novità neanche sul fronte online: Rai Play continuerà ad essere il punto di riferimento per chi desidera vedere la combina maschile di oggi in streaming senza pagare nulla; chi invece è abbonato a Eurosport Player, Sky Go, Now TV, Dazn, Discovery Plus e TIMvision (incluso nelle offerte ADSL o Fibra di TIM) potrà seguire la competizione comodamente da PC, smartphone e tablet.

Prima di andare, vi rinnoviamo l’invito a consultare il calendario dei Mondiali 2021 di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo comprendente di orari, canali TV e piattaforme streaming.