Disney+, il battesimo di Star: annunciate le produzioni originali italiane

Nella mattinata odierna, nel corso di un evento virtuale, è avvenuta la presentazione ufficiale di Star, il nuovo brand di Disney+ che andrà ad arricchire il catalogo della piattaforma streaming statunitense. Durante il primo anno saranno resi disponibili oltre 400 film e 6.000 episodi di serie TV, che si rivolgeranno a un pubblico adulto. Confermata anche la data del debutto su Disney Plus: appuntamento a martedì 23 febbraio, quando Star andrà ad affiancare ufficialmente brand quali Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic con 42 serie televisive, 249 film e 5 Star Original.

Star, annunciate le nuove produzioni originali italiane

La presentazione di oggi è stata anche l’occasione di annunciare le nuove produzioni originali per il nostro Paese. Confermata la quarta stagione di Boris, così come la serie televisiva basata su Le Fate Ignoranti (film di Ferzan Ozpetek). A queste si aggiunge The Good Mothers, la serie crime basata su una storia vera.

Sono poi in cantiere altri progetti interessanti, come ad esempio un sorprendente supernatural mistery e un trhiller basato sull’organizzazione della ‘ndrangheta con un cast prevalentemente al femminile.

5 Star Original disponibili solo su Disney+ dal 23 febbraio

Come accennato nell’introduzione, dal 23 febbraio saranno disponibili in esclusiva su Disney+ ben 5 Star Original:

Big Sky

Love, Victor

Solar Opposites

Helstrom

Godfather of Harlem

Non ci dilungheremo oltre nel presentare ciascun titolo, ve ne avevamo infatti già parlato nell’approfondimento dedicato ai primi contenuti disponibili su Star al suo arrivo.

L’introduzione del parental control

Durante l’evento di presentazione di Star è stato annunciato anche l’arrivo di un nuovo sistema di parental control, al fine di scongiurare il pericolo che i più piccoli possano accedere al catalogo di Star, i cui contenuti – come già spiegato qui sopra – sono pensati per un pubblico più adulto. Ogni account può creare fino a un massimo di sette profili: 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ e 18+, aggiungendo anche un PIN per proteggere ulteriormente il proprio profilo.

Novità sul costo dell’abbonamento

L’arrivo di Star porterà a un aumento del costo dell’abbonamento, da 6,99 a 8,99 euro al mese (da 69,99 a 89,99 euro in caso di sottoscrizione dell’abbonamento annuale). Per chi invece ha già sottoscritto un piano o lo sottoscriverà prima del 23 febbraio, potrà godere della visione di Star senza alcun aumento fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto, come vi avevamo già spiegato nel nostro articolo “Star su Disney+ aumenta il prezzo? Quanto costerà a chi è già abbonato“.

