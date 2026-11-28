Il 27 novembre l’access prime time ha dato a Canale5 il risultato più alto della giornata: La Ruota della Fortuna ha chiuso con 5.097.000 spettatori e il 27,4% di share, mentre su Rai1 la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Cechia si è fermata al 12% con 1.661.000 spettatori. In prima serata Il diavolo veste Prada ha superato la rete ammiraglia (12,7% contro 12%) e Quarto Grado ha sfiorato il 12%.

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La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Il quiz di Canale5 ha dominato la serata. Affari Tuoi non è andato in onda (Rai1 aveva lasciato spazio al tennis) e La Ruota della Fortuna ha toccato 5.097.000 spettatori e il 27,4% di share, dopo i 4.183.000 e il 22,8% raccolti da Gira La Ruota della Fortuna nella parte iniziale. Nella stessa fascia Cinque Minuti ha ottenuto 3.184.000 spettatori e il 18,1%: un buon dato per Rai1, ma lontano da quello del quiz di Canale5.

La Coppa Davis e il palinsesto di Rai1

La semifinale tra Italia e Cechia è iniziata alle 16 e, nel passaggio in prima serata, ha totalizzato 1.661.000 spettatori con il 12% di share. In campo il doppio ha opposto Berrettini e Vavassori a Pavlasek e Rikl. Per far posto al tennis la rete ammiraglia ha sacrificato tre appuntamenti abituali del pomeriggio, La Vita in Diretta, L’Eredità e Il Paradiso delle Signore, quest’ultimo recuperato sabato 28 novembre. Al termine del match Non c’è più religione ha intrattenuto 812.000 spettatori (8,1%).

Quarto Grado e le altre reti in prima serata

Dietro la sfida di Rai1, Quarto Grado ha tenuto davanti al video 1.364.000 spettatori su Rete4, pari all’11,8% di share, dopo una presentazione seguita da 849.000 persone (4,6%). Meglio ha fatto Canale5, dove Il diavolo veste Prada ha conquistato 1.799.000 spettatori e il 12,7%, miglior risultato della fascia. Sul Nove Fratelli di Crozza ha radunato 1.013.000 spettatori (6,1%), su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco 981.000 (7%) e su Rai3 Mi Manda Raitre 923.000 (7%). Più staccate Rai2 con Doc (820.000, 5,4%), La7 con C’era una volta… a Hollywood (336.000, 2,4%) e Tv8 con Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (145.000, 1,3%).

Il daytime e il record di Dentro la Notizia

Nella fascia diurna il numero più alto resta di Canale5: Uomini e Donne ha riunito 2.142.000 spettatori con il 22,5% di share. Sulla stessa rete Dentro la Notizia ha toccato il proprio record con 1.499.000 spettatori (16,4%) nella prima parte e 1.918.000 (17,6%) nella seconda, mentre i saluti finali sono stati seguiti da 1.956.000 persone (16,2%). Il risultato arriva in una giornata senza La Vita in Diretta sul canale concorrente e andrà verificato quando quel programma tornerà in onda regolarmente. Bene anche È Sempre Mezzogiorno! Menù Speciale (1.632.000, 18,4%), La Volta Buona (1.621.000, 15,8%), Geo (1.407.000, 13,3%), Forum (1.124.000, 16,8%) e Unomattina (958.000, 22,7%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI