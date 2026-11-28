Per la sesta stagione di Only Murders in the Building, Charles, Oliver e Mabel lasciano l’Arconia e si trasferiscono a Londra. Il debutto è fissato per martedì 8 dicembre, con due episodi disponibili su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ nel resto del mondo.

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Un trasloco a Londra

La serie ha passato cinque stagioni tra i corridoi di un palazzo dell’Upper West Side e vanta una media del 95% su Rotten Tomatoes, diventando un appuntamento fisso per chi ama i gialli raccontati con leggerezza. La nuova stagione sposta però l’azione nella capitale britannica, tanto che è stata ribattezzata Only Murders in London.

Il cambio di ambientazione porta nuovi attriti culturali, nuovi sospetti e un tipo di umorismo diverso, ma la forza della serie resta l’intesa tra i tre protagonisti interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. In un edificio diverso da quello di sempre li aspetta un gruppo di residenti eccentrici, con il pericolo che si aggira appena fuori dalla porta.

Dal trailer risulta però che l’azione resta aperta anche oltre i confini londinesi: alcune scene riportano il trio tra le mura dell’Arconia. Il nuovo palazzo somiglia molto a quello lasciato a New York, al punto che Oliver osserva come abbia perfino un suo Howard.

La morte di Cinda Canning

Il trio lavora al caso di Cinda Canning, la rivale interpretata da Tina Fey: è morta e, prima di farlo, ha chiesto proprio a Charles, Oliver e Mabel di risolvere il suo omicidio. Nell’episodio d’esordio, “Changing of the Guard”, i tre affrontano questa richiesta, e la mano di Cinda appoggiata al cancello del palazzo basta a convincerli che la vicenda merita il loro podcast.

L’indagine entra nel vivo con il secondo episodio, “The Girl with the Curls”. Dopo una scoperta inquietante e una visita in carcere finita male, i tre scavano nell’ultima inchiesta di Cinda: gli indizi li portano dalle riviste di gossip a una tenuta reale, mentre i dubbi su ciò che credevano di sapere aumentano e si accorgono di non essere gli unici a cercare risposte.

Tra i nuovi arrivi c’è anche Martin Freeman, che interpreta una versione britannica del celebre detective di Charles. Nel trailer si mostra duro con lui: lo definisce un truffatore e un mediocre.

Il cast e il calendario degli episodi

Insieme ai tre protagonisti, la stagione schiera un nutrito gruppo di attori britannici, tra cui Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan, Peter Capaldi, Jodie Whittaker, Simone Ashley e Richard E. Grant. Tornano anche Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph e Michael Cyril Creighton.

Gli episodi sono dieci. I primi due arrivano martedì 8 dicembre, altri due il 15 dicembre, poi la pubblicazione diventa settimanale fino al finale, previsto per il 26 gennaio 2027. Nel Regno Unito la stagione è in esclusiva su Disney+, negli Stati Uniti resta su Hulu, oltre che su Disney+ per chi ha il bundle. L’idea della serie è di Steve Martin e John Hoffman, che ne cura anche la produzione esecutiva. Il trailer è stato diffuso il 17 novembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI