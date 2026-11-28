Si va verso una sospensione cautelativa di BellaMa’, con uno stop di almeno due settimane dopo l’audit aperto dalla Rai sul clima interno al programma. Pierluigi Diaco non l’avrebbe presa bene: stando alle indiscrezioni, il conduttore avrebbe minacciato di rescindere il contratto che lo lega all’azienda.

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L’audit e la richiesta di cambiare registro

Tutto parte l’11 novembre, quando cominciano a circolare testimonianze e registrazioni fuori onda diffuse da Selvaggia Lucarelli, nelle quali Diaco se la prende con alcuni componenti del cast della trasmissione. La Rai annuncia un’indagine interna per accertare se quanto emerso corrisponda al vero e, due giorni dopo, il 13 novembre, aggiunge un controllo più ampio sulla gestione del programma.

La svolta sarebbe arrivata venerdì 27 novembre, quando l’azienda avrebbe chiesto al conduttore di rivedere il proprio stile di conduzione e di rinunciare alla gestione diretta del gruppo di autori, che a quel punto avrebbero una presenza fissa in studio. Su questo punto si sarebbe consumato lo strappo: Diaco non risulterebbe ancora stato ascoltato nell’ambito della verifica interna. La decisione di fermare il programma per due settimane in via cautelativa sarebbe stata comunicata da Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time; quando l’audit è ancora in corso, però, la comunicazione deve arrivare dall’amministratore delegato in persona, ed è sempre a lui che spetta l’ultima parola. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale, né della sospensione né di un’interruzione del rapporto contrattuale.

Il rifiuto di Diaco e l’ipotesi della rescissione

Il conduttore avrebbe respinto entrambe le condizioni poste dall’azienda, giudicandole incompatibili con il suo ruolo: è lui l’ideatore e il capoprogetto di BellaMa’. Forte degli ascolti, che anche giovedì hanno sfiorato il 7% nella fascia di Rai 2, rivendica il lavoro svolto alla guida della squadra e contesta soprattutto i tempi della decisione, arrivata mentre l’audit è ancora aperto e prima che lui venisse convocato.

Nei giorni dell’apertura delle indagini, in diretta, aveva promesso di non alimentare polemiche sul suo conto.

Tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò senza polemiche, senza parlare e senza reagire.

Secondo i retroscena, però, il proposito non avrebbe retto: davanti alle scelte della Rai il presentatore avrebbe pensato di chiudere il rapporto con l’azienda. Diaco lavora in Rai dal 1996 e finora non ha commentato le notizie che lo riguardano.

La posizione di Libersind

Il Sindacato delle Lavoratrici e dei Lavoratori Rai segue la vicenda fin dall’inizio. Già nei giorni scorsi aveva chiesto che gli accertamenti fossero condotti con la massima trasparenza e che l’azienda prendesse una posizione netta sui comportamenti lesivi della dignità di colleghe, colleghi e collaboratori. Ora, in un comunicato intitolato “La Rai fa il suo dovere”, scrive che l’annuncio della sospensione del programma sembra imminente, ribadisce la fiducia nell’audit e mette al centro la tutela di chi lavora e di chi ha scelto di parlare.

Stiamo sostenendo e proteggendo chi ha avuto il coraggio di aprire uno squarcio in quel velo di silenzi inaccettabili. Il Libersind, libero da sempre, non lascia nessuno da solo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI