Il Grande Fratello Vip arriva all’ultimo atto e tutta l’attenzione è sulla finale, in onda lunedì 30 novembre. Oltre a decretare il vincitore dell’edizione 2026, la serata fa discutere per le persone care che potrebbero varcare la porta rossa e riabbracciare chi è ancora in gara.

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La chiusura dell’edizione 2026

La puntata conclusiva andrà in onda in prima serata su Canale 5. Al timone c’è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il titolo se lo giocano Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello, mentre Andreas Müller e Alessandro Roncaccia si contendono l’ultimo posto tra i finalisti. L’edizione è stata lunga e ha avuto momenti di tensione, qualche flirt e situazioni che il pubblico ha commentato a lungo sui social.

La visita attesa per Guendalina Tavassi

Secondo un’indiscrezione, a trovare Guendalina ci sarebbero il fratello Edoardo Tavassi e la sua fidanzata Micol Incorvaia, entrambi già concorrenti del reality: per loro sarebbe un ritorno dal sapore particolare. Molti davano per scontata la presenza del compagno Federico Perna, ma le indiscrezioni parlano di una scelta diversa. Finora non è arrivato alcun annuncio ufficiale sulla composizione del parterre.

Il ritorno di Piera Meloni

Sempre stando alla stessa indiscrezione, per Alessandro Roncaccia è attesa Piera Meloni, uscita di scena nella semifinale del 23 novembre. La loro storia è nata proprio tra le mura della Casa, e la serata finale diventerebbe l’occasione per un momento romantico insieme, prima che la relazione prosegua lontano dalle telecamere.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI