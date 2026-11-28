Il Sanremo 77 di Stefano De Martino potrebbe avere due presenze comiche fisse accanto al conduttore. Stando a un’indiscrezione, Giulia Vecchio e Brenda Lodigiani sarebbero state scelte per affiancarlo in tutte e cinque le serate, al posto della sfilata di co-conduttrici diverse da mandare in scena una per puntata.

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Una squadra fissa invece delle cinque co-conduttrici

Alla base della scelta ci sarebbe la voglia di costruire una coppia stabile, da alternare di volta in volta a ospiti d’onore, rinunciando al meccanismo delle cinque donne diverse, una per sera. De Martino ne aveva già lasciato intendere qualcosa alla Milano Music Week, dove aveva spiegato di non amare la formula a rotazione e di immaginare piuttosto due volti fissi, un po’ come accadeva nella tradizione di Pippo Baudo, che all’Ariston aveva accanto le sue vallette, una bionda e una mora. In questo caso a pesare sarebbero la bravura e la capacità di far ridere.

Il disegno sembra del resto coerente con il resto della macchina organizzativa: il PrimaFestival è stato affidato ai The Jackal e il ControFestival, che prende il posto del DopoFestival, alla Gialappa’s Band. La kermesse andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027, con De Martino presentatore e direttore artistico insieme a Fabrizio Ferraguzzo. L’annuncio ufficiale è atteso per l’11 dicembre, a Sarà Sanremo.

Da GialappaShow al palco dell’Ariston

Vecchio e Lodigiani si sono fatte conoscere dal grande pubblico con le imitazioni e con i personaggi comici costruiti nel GialappaShow. Proprio quel repertorio verrebbe messo al servizio del Festival, con sketch e siparietti inseriti tra una canzone e l’altra. De Martino resterebbe comunque l’unico conduttore ufficiale della manifestazione, e quella sulle due attrici resta per ora una semplice indiscrezione.

Il gossip su De Martino e la Lodigiani

Il nome della Lodigiani torna a circolare e c’è anche un precedente di cronaca rosa da ricordare. Qualche anno fa la complicità tra i due davanti alle telecamere aveva alimentato il sospetto che la loro fosse qualcosa di più di un’amicizia. Il caso era esploso durante una puntata di Stasera Tutto È Possibile, dove si erano dati un bacio a stampo nel corso di una prova sulla canzone dei Ricchi e Poveri, Mamma Maria. Avevano fatto parlare anche alcune foto che li ritraevano sottobraccio fuori dagli studi televisivi, oltre a un avvistamento al concerto milanese di Rosalia. Le voci erano state spente dalla stessa attrice:

Nutro profonda stima nei confronti di Stefano, siamo amici

Una posizione ribadita in un’altra occasione, quando aveva parlato di grande stima per il conduttore e aveva ripetuto che tra loro c’era soltanto amicizia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI