La semifinale di X Factor si è chiusa con un colpo di scena: al ballottaggio Teo Bok ha chiesto al pubblico di votare per Giacomo Calò e non per sé. È stato poi eliminato, e ha reagito con una gioia pura.

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La richiesta di votare per l’avversario

Nella puntata di giovedì 26 novembre, condotta da Giorgia, il cantante ha portato sul palco due brani entrati nella storia del pop, Faith di George Michael e Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin, e non ha nascosto la soddisfazione per come sono andate le cose. Subito dopo le esibizioni si è detto felicissimo e ha raccontato di essersi goduto ogni secondo di quella settimana, anche dopo il ballottaggio precedente, come se stesse volando. Su Ricky Martin ha aggiunto che quello è il suo mondo, fatto di fisico, passione e piccantezza, e che è tutto ciò che vorrebbe essere come artista.

“Sono state esibizioni intense, sono felicissimo, sono state due canzoni che ho sentito dentro”.

Dopo il conteggio dei voti, Le Distanze sono risultate ultime e hanno lasciato subito la gara, mentre Teo Bok e Giacomo Calò, entrambi nella squadra di Francesco Gabbani, sono finiti al ballottaggio. Quando Giorgia li ha raggiunti sul palco è arrivata la sorpresa: il giovane ha invitato chi guardava da casa a non votare per lui ma per il compagno di gara, diventato ormai la sua persona preferita nello show.

“Io vorrei che Giacomo andasse avanti, perché lui è il mio vincitore e lo dico in questo momento. Vi chiedo a casa, per favore, votate per Giacomo Calò”.

La conduttrice è rimasta spiazzata e ha definito il gesto meraviglioso, riconoscendo che è normale tenere particolarmente a qualcuno, anche se lui teneva un po’ di più al rivale.

Il Tilt, i giudici e l’eliminazione

La decisione non è venuta dai quattro giurati: Gabbani e Irama hanno votato per eliminare Teo Bok, Paola Iezzi e Jake La Furia per eliminare Calò. Il 2 a 2 ha portato al Tilt, il televoto lampo che ha rimesso la scelta nelle mani di chi seguiva la diretta. Prima del verdetto i due hanno cantato ancora: Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake per Teo, Wish You The Best di Lewis Capaldi per Calò. Iezzi ha osservato che è corretto che a scegliere sia il pubblico, mentre La Furia ha parlato di un paradosso per Gabbani, chiamato a decidere tra due suoi concorrenti. Per Teo Bok era il secondo ballottaggio consecutivo: sette giorni prima il Tilt lo aveva salvato contro Camilla.

All’annuncio dell’eliminazione ha fatto un urlo di gioia e ha spiegato di aver ottenuto esattamente quello che voleva, cioè vedere l’amico in finale. Ha poi ringraziato il pubblico per aver votato per lui, oltre a produzione, redazione, giudici e alla stessa Giorgia.

“È l’onore più grande essere qui e questo è quello che io volevo. Io volevo vedere Giacomo in finale e sono felice”.

Sui social le reazioni si sono divise: in molti hanno letto sincerità e altruismo nella sua richiesta, altri lo hanno accusato di aver messo in imbarazzo Calò e di essersi comportato in modo poco onesto.

I ringraziamenti dopo la serata

Tornato in hotel dopo l’uscita di scena, Teo Bok ha registrato un video per ringraziare chi lo ha sostenuto. Ha definito l’esperienza appena conclusa una delle più belle della sua vita, capace di cambiarlo profondamente come uomo e come artista, e si è detto emozionato all’idea di continuare a crescere insieme al suo pubblico.

“Voglio solamente ringraziarvi, perché è stata una delle esperienze più belle della mia vita, che mi ha cambiato profondamente come umano, come artista”.

Al televoto doveva la sua presenza ai live: entrato in gara con l’X Pass di Škoda, era stato ripescato il 22 ottobre grazie a un televoto speciale, superando Timothée Bonnardel. Nel messaggio ha avuto un pensiero anche per i compagni che si esibiranno in finale giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, Alex Fontana, Mad-Dog, Patrizia Napolano e lo stesso Calò, del quale ha ribadito di essere orgoglioso.

“Questa avventura con X Factor è finita, però l’avventura della mia vita e della musica non è finita, e sono tanto felice di condividerla con voi”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI