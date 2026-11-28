Venerdì 27 novembre Rai 1 ha cambiato la prima serata: l’ultimo appuntamento con Meravigliosamente ha lasciato spazio alla semifinale di Coppa Davis tra Italia e Repubblica Ceca. Lo show di Sal Da Vinci passa a mercoledì 2 dicembre, mentre lo speciale Tale e Quale Show – Duetti slitta a data da destinarsi.

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Il rinvio di Meravigliosamente

Per vedere la conclusione dello show bisognerà aspettare ancora qualche giorno. La puntata finale, che avrebbe dovuto chiudere il percorso del programma in prima serata, andrà in onda mercoledì 2 dicembre, sempre sulla prima rete. La nuova data è stata comunicata dallo stesso Sal Da Vinci attraverso i suoi canali social. Il programma ripercorre i cinquant’anni di carriera dell’artista e, per l’ultima serata, erano attesi al suo fianco Riccardo Cocciante, Gianni Morandi e il rapper Sayf. Il comunicato che annuncia lo slittamento non segnala cambiamenti nell’elenco degli ospiti.

Il pomeriggio stravolto dal tennis

La modifica ha toccato anche altre fasce, non solo quella serale. La sfida con la Repubblica Ceca si è giocata alla BolognaFiere Arena, con inizio alle 16:00 e diretta su Rai 1. La lunga maratona di tennis ha finito per occupare l’intero pomeriggio della rete, coinvolgendo anche Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità. Lo spostamento è stato confermato ufficialmente soltanto alle 22:19, dopo ore di silenzio: fino ad allora la guida di RaiPlay continuava a indicare in onda il programma, e gli spettatori hanno protestato sui social network. Sul campo gli azzurri hanno poi vinto, conquistando l’accesso alla finale del torneo.

Lo speciale duetti resta senza collocazione

Il cambio ha avuto un effetto a catena anche su Tale e Quale Show – Duetti. Lo speciale era fissato proprio per mercoledì 2 dicembre e ora non ha più un posto in palinsesto. Il programma condotto da Carlo Conti, a differenza delle altre serate dello show, è registrato e non va in diretta. Diverse indiscrezioni indicano gennaio 2027 come possibile nuova finestra, ma l’azienda non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI