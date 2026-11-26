Il successo di The Body continua a tenere banco e Netflix comincia a raccoglierne i frutti: Sara Boustany, che nella serie interpreta Elise Zakaria, co-capitana delle Lions, tornerà presto sulla piattaforma con Between Us and the River, un dramma indipendente le cui riprese sono già state completate.

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Che cosa racconta Between Us and the River

Boustany è la protagonista del film, prodotto da Quinn Shephard, la creatrice di The Body. Dietro la macchina da presa c’è Nika Fehmiu, al debutto nel lungometraggio, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Nadia Al Sultani. Stando alla sinossi, la storia è ambientata nel 2005, sullo sfondo della guerra in Iraq, e segue una studentessa universitaria iracheno-americana di prima generazione, aspirante ballerina, che stringe un legame con un compagno di classe messicano-americano. Una scoperta devastante li costringe a fare i conti con il lutto, con la propria identità e con il segno che la guerra ha lasciato sulle loro vite.

Nel cast, accanto a Boustany, ci sono Alejandro Akara, Amélie Hoeferle, Sarah Himadeh, Laughton Royce e Sean Luc Rogers. Al momento non è stata comunicata una data di uscita.

I numeri che spingono The Body verso la seconda stagione

La serie, arrivata sulla piattaforma l’11 novembre 2026, ha superato i 5 milioni di visualizzazioni a pochi giorni dal debutto e nella seconda settimana ha registrato un balzo dell’86%, per un totale di circa 15 milioni di visualizzazioni in due settimane. Sono cifre che, nei criteri di Netflix, rientrano ormai nella zona di sicurezza per un rinnovo: quello della seconda stagione non è ancora ufficiale, ma per molti fan è diventata più una questione di quando che di se.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI