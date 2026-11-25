Mercoledì 25 novembre Rai2 non trasmette la consueta puntata di BellaMa’: al posto del programma condotto da Pierluigi Diaco va in onda BellaMix, una selezione di momenti già trasmessi. Lo stop alla diretta arriva all’indomani delle indiscrezioni sulle urla del conduttore in studio.

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Una replica al posto della diretta

Il conduttore non si sarebbe presentato in Rai per registrare la puntata, presumibilmente per motivi personali o di salute, e la rete ha scelto di riproporre una sorta di best of. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stata sospesa anche la registrazione della puntata di venerdì, che di solito viene realizzata il mercoledì pomeriggio, al termine della diretta quotidiana, per esigenze di studio. Al momento resta da capire se si tratti soltanto di una pausa temporanea o di un sintomo delle difficoltà che il programma e il suo conduttore stanno attraversando. La mancata messa in onda di oggi non sarebbe comunque legata ai procedimenti formali ancora aperti, anche se l’assenza di Diaco riporta d’attualità l’ipotesi di una sospensione definitiva.

Le urla dopo la diretta del 24 novembre

Nella giornata di ieri, martedì 24 novembre, al termine della diretta Diaco avrebbe perso la pazienza e avrebbe urlato contro diverse persone, dentro e fuori lo studio. L’episodio si aggiunge ai fuori onda diffusi nelle scorse settimane da Selvaggia Lucarelli, che aveva pubblicato anche un video in cui il conduttore alzava la voce contro qualcuno rimasto fuori campo. Pochi giorni prima, la rete aveva smesso di pubblicare sui propri profili social le clip del programma, proprio per i commenti negativi che attiravano.

Lunedì 23 novembre, invece, Diaco aveva deciso di proseguire senza cambiare passo. Dopo il racconto di una giovane ospite sui suoi disturbi alimentari, aveva riscritto la scaletta, dedicandole l’intera puntata e insistendo sul concetto di servizio pubblico. In quella occasione erano arrivati momenti di commozione, una confessione personale sulla depressione e il ricordo della madre, mentre non c’era stato alcun riferimento ai video e agli audio fuori onda né all’audit avviato dall’azienda.

L’audit interno e il procedimento dell’Agcom

Restano aperti l’audit interno disposto dalla Rai il 13 novembre, nato dalle segnalazioni arrivate dalla direzione Daytime su altri elementi emersi nella gestione del programma, e il procedimento avviato dall’Agcom sulla puntata del 3 novembre, quella con l’intervista ad Alberto Ravagnani, per accertare se l’azienda abbia rispettato gli obblighi di servizio pubblico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI